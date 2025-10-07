$41.230.05
48.380.12
ukenru
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0.9м/с
86%
751мм
Руководитель Николаевского КЭУ растратил 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении руководителю Николаевского КЭУ в растрате 1,4 млн грн, выделенных на оборону. Чиновник закупал древесину через подставную фирму вдвое дороже, чем в лесхозах.

Руководитель Николаевского КЭУ растратил 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю Николаевского квартирно-эксплуатационного управления в растрате 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Подробности

Отмечается, что должностное лицо, во исполнение мобилизационного задания, должно было закупить топливную древесину для нужд ВСУ.

Зная реальную стоимость продукции, фигурант организовал схему заработка на закупках. Через подставную фирму он закупал древесину в лесхозах ГП "Леса Украины", а затем вдвое дороже поставлял собственному управлению. Это позволило руководителю заработать более 1,4 млн грн

- говорится в сообщении ГБР.

Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба на имущество должностного лица наложен арест.

Сейчас руководитель уволен с должности, ему сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, совершенные в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Должностных лиц "Киевзеленстроя" подозревают в растрате почти 5 миллионов гривен, выделенных на ликвидацию амброзии. Они внесли ложные данные в акты выполненных работ, завысив объемы обработанных площадей.

Собирали помощь на ВСУ под видом военных: в Запорожье дельцы "заработали" на гуманитарке более 8 млн грн06.10.25, 15:11 • 2058 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Вооруженные силы Украины