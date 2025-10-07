Руководитель Николаевского КЭУ растратил 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю Николаевского квартирно-эксплуатационного управления в растрате 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Подробности

Отмечается, что должностное лицо, во исполнение мобилизационного задания, должно было закупить топливную древесину для нужд ВСУ.

Зная реальную стоимость продукции, фигурант организовал схему заработка на закупках. Через подставную фирму он закупал древесину в лесхозах ГП "Леса Украины", а затем вдвое дороже поставлял собственному управлению. Это позволило руководителю заработать более 1,4 млн грн - говорится в сообщении ГБР.

Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба на имущество должностного лица наложен арест.

Сейчас руководитель уволен с должности, ему сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, совершенные в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

