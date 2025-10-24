В Донецкой области будут судить должностных лиц экологической инспекции, растративших более 1,6 млн грн зарплатного фонда
В Донецкой области будут судить начальника областной экологической инспекции и главного бухгалтера за растрату более 1,6 млн грн. Они начисляли зарплату сотруднику, который выехал в РФ, а он возвращал им часть средств.
В Донецкой области будут судить начальника Донецкой областной экологической инспекции и главного бухгалтера этого учреждения по факту растраты бюджетных средств, выделенных на оплату труда: более 1,6 млн грн из зарплатного фонда. Также завершено специальное досудебное расследование в отношении начальника одного из отделов этой инспекции. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ, должностные лица воспользовались возможностью введения дистанционной работы и начисляли зарплату начальнику одного из отделов, достоверно зная, что он выехал в РФ и не может выполнять возложенные на него обязанности.
По договоренности, он возвращал должностным лицам часть полученных "доходов", а чиновники вносили ложные сведения о выполненной работе сотрудника в табели учета рабочего времени, приказы о премировании, установлении надбавок и в расчетно-платежные документы. Таким образом осуществлена растрата не менее 1,6 млн грн бюджетных средств
Начальник областной экологической инспекции и главный бухгалтер этого учреждения обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенная организованной группой, в условиях военного положения, а также внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений).
В отдельном производстве в отношении начальника отдела, проведенного во взаимодействии с СБУ по специальной процедуре, ему инкриминировано пособничество в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы и служебный подлог (ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества
Процессуальное руководство осуществляла Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора.
