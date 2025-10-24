В Донецкой области будут судить должностных лиц экологической инспекции, растративших более 1,6 млн грн зарплатного фонда

$41.760.01
48.370.10
ukenru
20:21 • 1142 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
17:55 • 12358 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 16707 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 19123 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 30972 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 26957 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 44814 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 39464 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 34718 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12972 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.7м/с
76%
744мм
Популярные новости
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto23 октября, 12:16 • 30587 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 29274 просмотра
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУРVideo23 октября, 13:02 • 15173 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 18102 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 24036 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 24142 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 44814 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 39464 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 34718 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 41626 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Барт Де Вевер
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Белый дом
Франция
Реклама
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 14243 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 18220 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 29400 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 38482 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 58020 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Сериал

В Донецкой области будут судить должностных лиц экологической инспекции, растративших более 1,6 млн грн зарплатного фонда

Киев • УНН

 • 148 просмотра

В Донецкой области будут судить начальника областной экологической инспекции и главного бухгалтера за растрату более 1,6 млн грн. Они начисляли зарплату сотруднику, который выехал в РФ, а он возвращал им часть средств.

В Донецкой области будут судить должностных лиц экологической инспекции, растративших более 1,6 млн грн зарплатного фонда

В Донецкой области будут судить начальника Донецкой областной экологической инспекции и главного бухгалтера этого учреждения по факту растраты бюджетных средств, выделенных на оплату труда: более 1,6 млн грн из зарплатного фонда. Также завершено специальное досудебное расследование в отношении начальника одного из отделов этой инспекции. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Подробности

Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ, должностные лица воспользовались возможностью введения дистанционной работы и начисляли зарплату начальнику одного из отделов, достоверно зная, что он выехал в РФ и не может выполнять возложенные на него обязанности.

По договоренности, он возвращал должностным лицам часть полученных "доходов", а чиновники вносили ложные сведения о выполненной работе сотрудника в табели учета рабочего времени, приказы о премировании, установлении надбавок и в расчетно-платежные документы. Таким образом осуществлена растрата не менее 1,6 млн грн бюджетных средств

- говорится в сообщении.

Начальник областной экологической инспекции и главный бухгалтер этого учреждения обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенная организованной группой, в условиях военного положения, а также внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений).

В отдельном производстве в отношении начальника отдела, проведенного во взаимодействии с СБУ по специальной процедуре, ему инкриминировано пособничество в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы и служебный подлог (ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества

- сообщили в ГБР.

Процессуальное руководство осуществляла Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора.

Напомним

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении руководителю Николаевского КЭУ в растрате 1,4 млн грн, выделенных на оборону. Должностное лицо закупало древесину через подставную фирму вдвое дороже, чем в лесхозах.

Мэру Вышгорода сообщили о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств08.10.25, 12:33 • 3239 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Служба безопасности Украины
Николаев