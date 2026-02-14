На Дніпропетровщині загинули троє дітей під час пожежі в приватному будинку

$42.990.00
51.030.00
ukenru
17:06 • 4028 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 8650 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 10609 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 12846 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 14632 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 13341 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14268 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14362 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13826 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 26173 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.1м/с
81%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 13957 перегляди
Переговори Україна-США-рф звузили коло питань на шляху врегулювання, але залишилися найскладніші - Рубіо14 лютого, 09:03 • 5206 перегляди
Зеленський прибув на другий день Мюнхенської конференції з безпеки - заплановано виступ та зустріч з Рубіо14 лютого, 09:25 • 5082 перегляди
Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ14 лютого, 10:59 • 8414 перегляди
Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер з ночі, коли під час затримання помер чоловікVideo13:12 • 8074 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 71982 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 109703 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 66615 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 84407 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 125133 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Ільхам Алієв
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 13984 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 14137 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 17490 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 40400 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 39456 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Серіали
Шахед-136

На Дніпропетровщині загинули троє дітей під час пожежі в приватному будинку

Київ • УНН

 • 62 перегляди

На Дніпропетровщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинули троє малолітніх дітей. Трагедія сталася у селі Велика Долина Криворізького району.

На Дніпропетровщині загинули троє дітей під час пожежі в приватному будинку

Внаслідок пожежі на Дніпропетровщині загинули троє маленьких дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Трагедія у селі Велика Долина Криворізького району.

Під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіла трьох малюків:

  • дівчинка (2022 р.н.);
    • двоє хлопчиків (2021 та 2024 р.н.).

      Пожежу загасили, причини займання встановлюються.

      Нагадаємо

      В ніч на суботу, 14 лютого, ворог атакував Одесу. Внаслідок удару БПЛА в одному з районів міста було пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

      Згодом під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1950 року народження.

      Євген Устименко

      СуспільствоКриміналПодії
      Нерухомість
      Село
      Повітряна тривога
      Війна в Україні
      Дніпропетровська область
      Державна служба України з надзвичайних ситуацій
      Одеса