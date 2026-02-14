На Дніпропетровщині загинули троє дітей під час пожежі в приватному будинку
Київ • УНН
На Дніпропетровщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинули троє малолітніх дітей. Трагедія сталася у селі Велика Долина Криворізького району.
Внаслідок пожежі на Дніпропетровщині загинули троє маленьких дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Трагедія у селі Велика Долина Криворізького району.
Під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіла трьох малюків:
- дівчинка (2022 р.н.);
- двоє хлопчиків (2021 та 2024 р.н.).
Пожежу загасили, причини займання встановлюються.
Нагадаємо
В ніч на суботу, 14 лютого, ворог атакував Одесу. Внаслідок удару БПЛА в одному з районів міста було пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.
Згодом під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1950 року народження.