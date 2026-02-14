В Днепропетровской области погибли трое детей во время пожара в частном доме

В результате пожара на Днепропетровщине погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Трагедия в селе Великая Долина Криворожского района.

Во время тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тела троих малышей:

девочка (2022 г.р.);

двое мальчиков (2021 и 2024 г.р.).

Пожар потушен, причины возгорания устанавливаются.

Напомним

В ночь на субботу, 14 февраля, враг атаковал Одессу. В результате удара БПЛА в одном из районов города был поврежден одноэтажный жилой дом. Возник пожар.

Впоследствии под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1950 года рождения.