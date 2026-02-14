В Днепропетровской области погибли трое детей во время пожара в частном доме
Киев • УНН
В Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли трое малолетних детей. Трагедия произошла в селе Великая Долина Криворожского района.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Трагедия в селе Великая Долина Криворожского района.
Во время тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тела троих малышей:
- девочка (2022 г.р.);
- двое мальчиков (2021 и 2024 г.р.).
Пожар потушен, причины возгорания устанавливаются.
Напомним
В ночь на субботу, 14 февраля, враг атаковал Одессу. В результате удара БПЛА в одном из районов города был поврежден одноэтажный жилой дом. Возник пожар.
Впоследствии под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1950 года рождения.