Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Днепропетровской области погибли трое детей во время пожара в частном доме

Киев • УНН

 • 226 просмотра

В Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли трое малолетних детей. Трагедия произошла в селе Великая Долина Криворожского района.

В Днепропетровской области погибли трое детей во время пожара в частном доме

В результате пожара на Днепропетровщине погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Трагедия в селе Великая Долина Криворожского района.

Во время тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тела троих малышей:

  • девочка (2022 г.р.);
    • двое мальчиков (2021 и 2024 г.р.).

      Пожар потушен, причины возгорания устанавливаются.

      Напомним

      В ночь на субботу, 14 февраля, враг атаковал Одессу. В результате удара БПЛА в одном из районов города был поврежден одноэтажный жилой дом. Возник пожар.

      Впоследствии под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1950 года рождения.

      Евгений Устименко

      ОбществоКриминал и ЧППроисшествия
