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МЗС України засудило примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях

МЗС України засудило примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях

Київ • УНН

 • 50215 перегляди

МЗС України виступило проти примусової мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях в рамках "осіннього призову" рф. Міністерство нагадало про порушення міжнародного права окупантами.

МЗС України засудило примусову мобілізацію на захоплених територіях і висловило протест. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ України виступило із рішучою заявою проти примусової мобілізації українських громадян, яку здійснює терористична країна на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, Севастополі, а також в частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ці дії відбуваються в межах так званого "осіннього призову" до російських збройних сил.

За даними МЗС, подібні кроки рф є грубим порушенням міжнародного права, а саме Женевської конвенції, яка забороняє примушувати цивільне населення окупованих територій служити у військових підрозділах окупанта. Крім того, кремль не має права здійснювати будь-яку пропаганду або тиск на користь добровільного вступу до армії.

Українська сторона закликала громадян на тимчасово окупованих територіях робити все можливе для уникнення примусового призову. Тих, кого все ж примусили до служби в формуваннях загарбників, МЗС рекомендує шукати можливості залишити підрозділи та повертатися до України або виїжджати до третіх країн.

МЗС звернулося і до російських строковиків, яких залучають до агресії проти України, закликаючи скористатися ініціативою "Хочу жить" та добровільно здатися українським силам.

Окремо МЗС звернулося до українців, які мешкають у регіонах кубані, стародубщини, північної та східної слобожанщини в межах краснодарського краю, а також білгородської, брянської, воронезької, курської та ростовської областей рф, закликаючи їх пам'ятати про своє українське коріння і не дозволяти втягувати себе в злочини режиму кремля.

путін підписав указ про осінній призов до армії рф30.09.24, 13:25 • 38220 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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