МЗС України засудило примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях

МЗС України засудило примусову мобілізацію на захоплених територіях і висловило протест. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

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Міністерство закордонних справ України виступило із рішучою заявою проти примусової мобілізації українських громадян, яку здійснює терористична країна на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, Севастополі, а також в частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ці дії відбуваються в межах так званого "осіннього призову" до російських збройних сил.

За даними МЗС, подібні кроки рф є грубим порушенням міжнародного права, а саме Женевської конвенції, яка забороняє примушувати цивільне населення окупованих територій служити у військових підрозділах окупанта. Крім того, кремль не має права здійснювати будь-яку пропаганду або тиск на користь добровільного вступу до армії.

Українська сторона закликала громадян на тимчасово окупованих територіях робити все можливе для уникнення примусового призову. Тих, кого все ж примусили до служби в формуваннях загарбників, МЗС рекомендує шукати можливості залишити підрозділи та повертатися до України або виїжджати до третіх країн.

МЗС звернулося і до російських строковиків, яких залучають до агресії проти України, закликаючи скористатися ініціативою "Хочу жить" та добровільно здатися українським силам.

Окремо МЗС звернулося до українців, які мешкають у регіонах кубані, стародубщини, північної та східної слобожанщини в межах краснодарського краю, а також білгородської, брянської, воронезької, курської та ростовської областей рф, закликаючи їх пам'ятати про своє українське коріння і не дозволяти втягувати себе в злочини режиму кремля.

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