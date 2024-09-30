путін підписав указ про осінній призов до армії рф

У понеділок, 30 вересня, президент росії володимир путін підписав указ про проведення у рф осіннього призову до війська. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

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Згідно з указом, з 1 жовтня до 31 грудня в росії мають призвати 133 тисячі росіян віком від 18 до 30 років. Йдеться про тих, хто не перебуває в запасі та підлягає призову на військову службу.

Водночас тих військових, чий термін служби вже закінчився, мають звільнити.

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Журналісти Bloomberg з'ясували, що на тлі успішної операції ЗСУ на Курщині Кремль може оголосити загальну мобілізацію через нестачу військових для покриття втрат на фронті. Росії потрібно близько 500 000 нових солдатів протягом наступних 12 місяців для компенсації виснаження військ в Україні