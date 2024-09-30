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путін підписав указ про осінній призов до армії рф

путін підписав указ про осінній призов до армії рф

Київ • УНН

 • 38220 перегляди

Президент РФ підписав указ про призов 133 тисяч росіян віком 18-30 років з 1 жовтня до 31 грудня. Військових, чий термін служби закінчився, мають звільнити.

У понеділок, 30 вересня, президент росії володимир путін підписав указ про проведення у рф осіннього призову до війська. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Згідно з указом, з 1 жовтня до 31 грудня в росії мають призвати 133 тисячі росіян віком від 18 до 30 років. Йдеться про тих, хто не перебуває в запасі та підлягає призову на військову службу.

Водночас тих військових, чий термін служби вже закінчився, мають звільнити.

путін під тиском щодо нової мобілізації на тлі наполягань міноборони рф - WSJ 19.09.24, 12:04 • 117785 переглядiв

Нагадаємо

Журналісти Bloomberg з'ясували, що на тлі успішної операції ЗСУ на Курщині Кремль може оголосити загальну мобілізацію через нестачу військових для покриття втрат на фронті. Росії потрібно близько 500 000 нових солдатів протягом наступних 12 місяців для компенсації виснаження військ в Україні

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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