путин подписал указ об осеннем призыве в армию рф

В понедельник, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в рф осеннего призыва в армию. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря в России должны призвать 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Речь идет о тех, кто не находится в запасе и подлежит призыву на военную службу.

В то же время тех военных, чей срок службы уже закончился, должны уволить.

путин под давлением относительно новой мобилизации на фоне настаивания минобороны рф - WSJ

Напомним,

Журналисты Bloomberg выяснили, что на фоне успешной операции ВСУ на Курщине Кремль может объявить всеобщую мобилизацию из-за нехватки военных для покрытия потерь на фронте. России нужно около 500 000 новых солдат в течение следующих 12 месяцев для компенсации истощения войск в Украине