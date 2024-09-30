путин подписал указ об осеннем призыве в армию рф
Киев • УНН
Президент РФ подписал указ о призыве 133 тысяч россиян в возрасте 18-30 лет с 1 октября по 31 декабря. Военных, чей срок службы закончился, должны уволить.
В понедельник, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в рф осеннего призыва в армию. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря в России должны призвать 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Речь идет о тех, кто не находится в запасе и подлежит призыву на военную службу.
В то же время тех военных, чей срок службы уже закончился, должны уволить.
путин под давлением относительно новой мобилизации на фоне настаивания минобороны рф - WSJ19 сентября 2024, 09:04 • 117663 просмотра
Напомним,
Журналисты Bloomberg выяснили, что на фоне успешной операции ВСУ на Курщине Кремль может объявить всеобщую мобилизацию из-за нехватки военных для покрытия потерь на фронте. России нужно около 500 000 новых солдат в течение следующих 12 месяцев для компенсации истощения войск в Украине