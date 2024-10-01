МИД Украины осудил принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях

МИД Украины осудил принудительную мобилизацию на захваченных территориях и выразил протест. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Украины выступило с решительным заявлением против принудительной мобилизации украинских граждан, которую осуществляет террористическая страна на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, Севастополе, а также в частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Эти действия происходят в рамках так называемого "осеннего призыва" в российские вооруженные силы.

По данным МИД, подобные шаги рф являются грубым нарушением международного права, а именно Женевской конвенции, которая запрещает принуждать гражданское население оккупированных территорий служить в военных подразделениях оккупанта. Кроме того, кремль не имеет права осуществлять любую пропаганду или давление в пользу добровольного вступления в армию.

Украинская сторона призвала граждан на временно оккупированных территориях делать все возможное для избежания принудительного призыва. Тех, кого все же принудили к службе в формированиях захватчиков, МИД рекомендует искать возможности покинуть подразделения и возвращаться в Украину или выезжать в третьи страны.

МИД обратился и к российским срочникам, которых привлекают к агрессии против Украины, призывая воспользоваться инициативой "Хочу жить" и добровольно сдаться украинским силам.

Отдельно МИД обратился к украинцам, проживающим в регионах кубани, стародубщины, северной и восточной слобожанщины в пределах краснодарского края, а также белгородской, брянской, воронежской, курской и ростовской областей рф, призывая их помнить о своих украинских корнях и не позволять втягивать себя в преступления режима кремля.

путин подписал указ об осеннем призыве в армию рф