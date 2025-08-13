$41.430.02
Ексклюзив
14:07 • 5486 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 10516 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 24580 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 32236 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 60263 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 33624 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 57444 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 27445 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 64978 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 34608 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Ми єдині у прагненні припинити жахливу війну росії проти України - Рютте про результати онлайн-саміту з Трампом

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про єдність у прагненні припинити війну рф проти України після онлайн-саміту з Трампом, Зеленським та європейськими лідерами.

Ми єдині у прагненні припинити жахливу війну росії проти України - Рютте про результати онлайн-саміту з Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після онлайн саміту Президента України Володимира Зеленського, очільника Білого дому Дональда Трампа та європейських лідерів, що вони єдині у прагненні припинити агресивну війну росії проти України. Про це пише УНН з посиланням на допис Рютте в Х.

Чудова розмова з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні зустрічі президента Трампа з путіним на Алясці. Ми єдині в прагненні припинити цю жахливу війну проти України та досягти справедливого та тривалого миру. Цінуємо лідерство Дональда Трампа та тісну координацію з союзниками. М'яч тепер на боці путіна

- наголосив Рютте.

Доповнення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що під час онлайн-саміту з президентом Дональдом Трампом європейські лідери заявили, що на Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Цей меседж був надісланий американському лідеру.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Марк Рютте
Білий дім
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна