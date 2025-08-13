Ми єдині у прагненні припинити жахливу війну росії проти України - Рютте про результати онлайн-саміту з Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після онлайн саміту Президента України Володимира Зеленського, очільника Білого дому Дональда Трампа та європейських лідерів, що вони єдині у прагненні припинити агресивну війну росії проти України. Про це пише УНН з посиланням на допис Рютте в Х.

Чудова розмова з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні зустрічі президента Трампа з путіним на Алясці. Ми єдині в прагненні припинити цю жахливу війну проти України та досягти справедливого та тривалого миру. Цінуємо лідерство Дональда Трампа та тісну координацію з союзниками. М'яч тепер на боці путіна - наголосив Рютте.

Доповнення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що під час онлайн-саміту з президентом Дональдом Трампом європейські лідери заявили, що на Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Цей меседж був надісланий американському лідеру.