Мы едины в стремлении прекратить ужасную войну россии против Украины - Рютте о результатах онлайн-саммита с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после онлайн-саммита Президента Украины Владимира Зеленского, главы Белого дома Дональда Трампа и европейских лидеров заявил, что они едины в стремлении прекратить агрессивную войну россии против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Рютте в Х.

Отличный разговор с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами накануне встречи президента Трампа с путиным на Аляске. Мы едины в стремлении прекратить эту ужасную войну против Украины и достичь справедливого и прочного мира. Ценим лидерство Дональда Трампа и тесную координацию с союзниками. Мяч теперь на стороне Путина - подчеркнул Рютте.

Дополнение

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что во время онлайн-саммита с президентом Дональдом Трампом европейские лидеры заявили, что на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Этот месседж был отправлен американскому лидеру.