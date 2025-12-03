"Ми бачили його у формі, як солдат на фронті, але не на фронті": Рютте заявив, що не збирається реагувати на все від путіна після його погроз війною

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не збирається реагувати на все сказане російським президентом володимиром путіним після погроз глави кремля війною, про що сказав журналістам перед засіданням міністрів закордонних справ НАТО у середу, пише УНН.

Деталі

"О, я не збираюся реагувати на все, що говорить путін. Ми бачили його у військовій формі, одягненого як солдат на фронті, але не на фронті. Позавчора це було досить далеко від фронту. Тож я не збираюся реагувати на все", - заявив Генсек НАТО Марк Рютте у відповідь на прохання прокоментувати після того, як "вчора путін знову погрожував Європі війною".

Нагадаємо

2 грудня російський диктатор володимир путін взявся погрожувати війною Європі, а також наголосив - у разі війні "дуже швидко може статися ситуація, за якої нам нема з ким домовлятися".

