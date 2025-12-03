$42.330.01
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
09:21 • 9622 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 19404 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 28520 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 25659 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 36508 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
2 грудня, 11:54 • 74104 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
2 грудня, 11:33 • 49344 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 39403 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 34219 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
"Ми бачили його у формі, як солдат на фронті, але не на фронті": Рютте заявив, що не збирається реагувати на все від путіна після його погроз війною

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте відмовився коментувати погрози Путіна Європі війною. Він зазначив, що Путін був у військовому одязі далеко від фронту.

"Ми бачили його у формі, як солдат на фронті, але не на фронті": Рютте заявив, що не збирається реагувати на все від путіна після його погроз війною

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не збирається реагувати на все сказане російським президентом володимиром путіним після погроз глави кремля війною, про що сказав журналістам перед засіданням міністрів закордонних справ НАТО у середу, пише УНН.

Деталі

"О, я не збираюся реагувати на все, що говорить путін. Ми бачили його у військовій формі, одягненого як солдат на фронті, але не на фронті. Позавчора це було досить далеко від фронту. Тож я не збираюся реагувати на все", - заявив Генсек НАТО Марк Рютте у відповідь на прохання прокоментувати після того, як "вчора путін знову погрожував Європі війною".

Нагадаємо

2 грудня російський диктатор володимир путін взявся погрожувати війною Європі, а також наголосив - у разі війні "дуже швидко може статися ситуація, за якої нам нема з ким домовлятися".

У НАТО відповіли на погрози путіна щодо готовності воювати з Європою – дипломат назвав заяви кремля нереалістичними – ВВС

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Марк Рютте
НАТО
Європа