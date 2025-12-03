"Мы видели его в форме, как солдата на фронте, но не на фронте": Рютте заявил, что не собирается реагировать на все от путина после его угроз войной

$42.330.01
49.180.13
ukenru
09:59 • 3624 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 10138 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 19690 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 28801 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 25881 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 36628 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 74231 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49378 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39435 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 34240 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.5м/с
92%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 14234 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 16671 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 22533 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 22436 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 16356 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 22467 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 36676 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 46012 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 44246 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 45137 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Днепропетровская область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 52058 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 54244 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 109542 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 83580 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 99394 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Truth Social

"Мы видели его в форме, как солдата на фронте, но не на фронте": Рютте заявил, что не собирается реагировать на все от путина после его угроз войной

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать угрозы путина Европе войной. Он отметил, что путин был в военной одежде далеко от фронта.

"Мы видели его в форме, как солдата на фронте, но не на фронте": Рютте заявил, что не собирается реагировать на все от путина после его угроз войной

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не собирается реагировать на все сказанное российским президентом владимиром путиным после угроз главы кремля войной, о чем сказал журналистам перед заседанием министров иностранных дел НАТО в среду, пишет УНН.

Детали

"О, я не собираюсь реагировать на все, что говорит путин. Мы видели его в военной форме, одетого как солдат на фронте, но не на фронте. Позавчера это было довольно далеко от фронта. Так что я не собираюсь реагировать на все", - заявил Генсек НАТО Марк Рютте в ответ на просьбу прокомментировать после того, как "вчера путин снова угрожал Европе войной".

Напомним

2 декабря российский диктатор владимир путин взялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться".

В НАТО ответили на угрозы Путина о готовности воевать с Европой – дипломат назвал заявления Кремля нереалистичными – ВВС02.12.25, 21:13 • 8958 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Марк Рютте
НАТО
Европа