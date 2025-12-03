"Мы видели его в форме, как солдата на фронте, но не на фронте": Рютте заявил, что не собирается реагировать на все от путина после его угроз войной

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не собирается реагировать на все сказанное российским президентом владимиром путиным после угроз главы кремля войной, о чем сказал журналистам перед заседанием министров иностранных дел НАТО в среду, пишет УНН.

Детали

"О, я не собираюсь реагировать на все, что говорит путин. Мы видели его в военной форме, одетого как солдат на фронте, но не на фронте. Позавчера это было довольно далеко от фронта. Так что я не собираюсь реагировать на все", - заявил Генсек НАТО Марк Рютте в ответ на просьбу прокомментировать после того, как "вчера путин снова угрожал Европе войной".

Напомним

2 декабря российский диктатор владимир путин взялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться".

