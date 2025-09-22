$41.250.00
Можуть призвести до збройного протистояння з НАТО: глава МЗС Британії про дії рф у повітряному просторі Польщі, Румунії та Естонії

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що безрозсудні дії росії у повітряному просторі Польщі, Румунії та Естонії загрожують прямим конфліктом з НАТО. Вона наголосила, що Альянс готовий захищати небо та територію своїх союзників.

Можуть призвести до збройного протистояння з НАТО: глава МЗС Британії про дії рф у повітряному просторі Польщі, Румунії та Естонії

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер попередила, що безрозсудні дії росії у повітряному просторі Польщі, Румунії та Естонії створюють серйозну загрозу прямого конфлікту з НАТО. Вона підкреслила, що альянс готовий захищати небо та територію союзників, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Глава британського МЗС заявила, що росія продовжує "порушувати свої найбазовіші зобов’язання за Статутом ООН" шляхом "ескалації" нападів на Україну та "безрозсудних" актів вторгнення у повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії. Вона додала, що "у гіршому випадку, вони є навмисною спробою підірвати територіальну цілісність суверенних держав та європейську безпеку".

Президенте путіне, я кажу, що ваші безрозсудні дії ризикують призвести до прямого збройного протистояння між НАТО та росією 

- заявила вона.

Очільниця МЗС Британії зазначила, що хоч альянс і є оборонним, росії не варто мати ілюзій на цей рахунок.

Ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту неба НАТО та території НАТО. Ми пильні. Ми рішуче налаштовані, і якщо нам потрібно буде протистояти літакам, які без дозволу діють у повітряному просторі НАТО, ми це зробимо 

- наголосила Купер.

Раніше УНН писав, що на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив росію про серйозні наслідки, якщо ракета чи інший об'єкт потрапить у повітряний простір НАТО. Це сталося після вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії та прольоту дронів над Польщею.

Альона Уткіна

