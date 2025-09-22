$41.250.00
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 17994 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 23593 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 34921 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 50959 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 49364 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 26954 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 47263 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24479 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34763 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Могут привести к вооруженному противостоянию с НАТО: глава МИД Британии о действиях рф в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что безрассудные действия россии в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии угрожают прямым конфликтом с НАТО. Она подчеркнула, что Альянс готов защищать небо и территорию своих союзников.

Могут привести к вооруженному противостоянию с НАТО: глава МИД Британии о действиях рф в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер предупредила, что безрассудные действия россии в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии создают серьезную угрозу прямого конфликта с НАТО. Она подчеркнула, что альянс готов защищать небо и территорию союзников, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Глава британского МИД заявила, что россия продолжает "нарушать свои самые базовые обязательства по Уставу ООН" путем "эскалации" нападений на Украину и "безрассудных" актов вторжения в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии. Она добавила, что "в худшем случае, они являются преднамеренной попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность".

Президент путин, я говорю, что ваши безрассудные действия рискуют привести к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и россией 

- заявила она.

Глава МИД Британии отметила, что хотя альянс и является оборонительным, России не стоит питать иллюзий на этот счет.

Мы готовы принять все необходимые меры для защиты неба НАТО и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительно настроены, и если нам нужно будет противостоять самолетам, которые без разрешения действуют в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем 

- подчеркнула Купер.

Ранее УНН писал, что на экстренном заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил Россию о серьезных последствиях, если ракета или другой объект попадет в воздушное пространство НАТО. Это произошло после вторжения российских истребителей в воздушное пространство Эстонии и пролета дронов над Польшей.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Радослав Сикорский
НАТО
Организация Объединенных Наций
Румыния
Эстония
Украина
Польша