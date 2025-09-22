Могут привести к вооруженному противостоянию с НАТО: глава МИД Британии о действиях рф в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии
Киев • УНН
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что безрассудные действия россии в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии угрожают прямым конфликтом с НАТО. Она подчеркнула, что Альянс готов защищать небо и территорию своих союзников.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер предупредила, что безрассудные действия россии в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии создают серьезную угрозу прямого конфликта с НАТО. Она подчеркнула, что альянс готов защищать небо и территорию союзников, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Глава британского МИД заявила, что россия продолжает "нарушать свои самые базовые обязательства по Уставу ООН" путем "эскалации" нападений на Украину и "безрассудных" актов вторжения в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии. Она добавила, что "в худшем случае, они являются преднамеренной попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность".
Президент путин, я говорю, что ваши безрассудные действия рискуют привести к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и россией
Глава МИД Британии отметила, что хотя альянс и является оборонительным, России не стоит питать иллюзий на этот счет.
Мы готовы принять все необходимые меры для защиты неба НАТО и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительно настроены, и если нам нужно будет противостоять самолетам, которые без разрешения действуют в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем
Ранее УНН писал, что на экстренном заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил Россию о серьезных последствиях, если ракета или другой объект попадет в воздушное пространство НАТО. Это произошло после вторжения российских истребителей в воздушное пространство Эстонии и пролета дронов над Польшей.