Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією після атаки рф по Україні

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 09:02 • 12973 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 23485 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 25044 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 35585 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 44818 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 34030 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 63888 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 39395 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37224 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47708 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
83%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 11687 перегляди
У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та два електропотяги6 грудня, 10:04 • 6256 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США6 грудня, 10:17 • 11331 перегляди
Запорізька АЕС вночі залишилась без зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ6 грудня, 11:02 • 8624 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 12717 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 12853 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 31182 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 46084 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 63889 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 56075 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Ігор Клименко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Фастів
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 25941 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 34385 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 36353 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 50350 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 49352 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Бук (ЗРК)
Дипломатка
Шахед-136

Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією після атаки рф по Україні

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Молдова звернулася до Румунії по екстрену допомогу з електроенергією після масованих ударів рф по інфраструктурі України. Компанія Moldelectrica закликає громадян раціонально споживати електроенергію для запобігання перевантаженням.

Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією після атаки рф по Україні

У суботу, 6 грудня, Молдова звернулась до Румунії з проханням терміново допомогти їй з електроенергією після масованих ударів рф по критичній інфраструктурі України. Про це йдеться у повідомленні оператора молдавської енергомережі Moldelectrica, пише УНН.

Після атак на українську енергосистему в регіоні, суміжному з Республікою Молдова, було вимкнено великий енергетичний вузол, а лінії міжсистемного зв'язку завантажені практично до межі. У зв'язку з перевищенням запланованого перетікання компанія Moldelectrica звернулася до Румунії по екстрену допомогу

- йдеться у повідомленні.

Молдовська компанія зазначає, що йдеться про "запобіжні заходи на найближчі кілька годин".

Це дасть змогу гарантувати безпечну роботу енергосистеми і запобігти ймовірним перевантаженням. Водночас ми закликаємо громадян Республіки Молдова раціонально споживати електроенергію, особливо в години пік, щоб знизити ризик перевантажень і можливих вимикань

- пояснили в Moldelectrica.

Нагадаємо

У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Румунія
Україна
Молдова