Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією після атаки рф по Україні

У суботу, 6 грудня, Молдова звернулась до Румунії з проханням терміново допомогти їй з електроенергією після масованих ударів рф по критичній інфраструктурі України. Про це йдеться у повідомленні оператора молдавської енергомережі Moldelectrica, пише УНН.

Після атак на українську енергосистему в регіоні, суміжному з Республікою Молдова, було вимкнено великий енергетичний вузол, а лінії міжсистемного зв'язку завантажені практично до межі. У зв'язку з перевищенням запланованого перетікання компанія Moldelectrica звернулася до Румунії по екстрену допомогу - йдеться у повідомленні.

Молдовська компанія зазначає, що йдеться про "запобіжні заходи на найближчі кілька годин".

Це дасть змогу гарантувати безпечну роботу енергосистеми і запобігти ймовірним перевантаженням. Водночас ми закликаємо громадян Республіки Молдова раціонально споживати електроенергію, особливо в години пік, щоб знизити ризик перевантажень і можливих вимикань - пояснили в Moldelectrica.

Нагадаємо

У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.