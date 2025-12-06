Молдова запросила у Румынии экстренную помощь с электроэнергией после атаки рф по Украине

В субботу, 6 декабря, Молдова обратилась к Румынии с просьбой срочно помочь ей с электроэнергией после массированных ударов рф по критической инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сообщении оператора молдавской энергосети Moldelectrica, пишет УНН.

После атак на украинскую энергосистему в регионе, сопредельном с Республикой Молдова, был отключен крупный энергетический узел, а линии межсистемной связи загружены практически до предела. В связи с превышением запланированного перетока компания Moldelectrica обратилась к Румынии за экстренной помощью - говорится в сообщении.

Молдавская компания отмечает, что речь идет о "предупредительных мерах на ближайшие несколько часов".

Это позволит гарантировать безопасную работу энергосистемы и предотвратить вероятные перегрузки. В то же время мы призываем граждан Республики Молдова рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пик, чтобы снизить риск перегрузок и возможных отключений - пояснили в Moldelectrica.

Напомним

В ночь на 6 декабря россия атаковала 10 регионов Украины дронами и ракетами, ранив по меньшей мере 8 человек. Повреждены более двух десятков домов, энергетические объекты, железнодорожный вокзал в Фастове и складские помещения.