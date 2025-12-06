$42.180.00
6 декабря, 09:02 • 13593 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 24695 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 26032 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 36565 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 45477 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 34330 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 64612 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 39668 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37311 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47791 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 26219 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 34674 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 36624 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 50637 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 49593 просмотра
Молдова запросила у Румынии экстренную помощь с электроэнергией после атаки рф по Украине

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Молдова обратилась к Румынии за экстренной помощью с электроэнергией после массированных ударов рф по инфраструктуре Украины. Компания Moldelectrica призывает граждан рационально потреблять электроэнергию для предотвращения перегрузок.

Молдова запросила у Румынии экстренную помощь с электроэнергией после атаки рф по Украине

В субботу, 6 декабря, Молдова обратилась к Румынии с просьбой срочно помочь ей с электроэнергией после массированных ударов рф по критической инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сообщении оператора молдавской энергосети Moldelectrica, пишет УНН.

После атак на украинскую энергосистему в регионе, сопредельном с Республикой Молдова, был отключен крупный энергетический узел, а линии межсистемной связи загружены практически до предела. В связи с превышением запланированного перетока компания Moldelectrica обратилась к Румынии за экстренной помощью

- говорится в сообщении.

Молдавская компания отмечает, что речь идет о "предупредительных мерах на ближайшие несколько часов".

Это позволит гарантировать безопасную работу энергосистемы и предотвратить вероятные перегрузки. В то же время мы призываем граждан Республики Молдова рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пик, чтобы снизить риск перегрузок и возможных отключений

- пояснили в Moldelectrica.

Напомним

В ночь на 6 декабря россия атаковала 10 регионов Украины дронами и ракетами, ранив по меньшей мере 8 человек. Повреждены более двух десятков домов, энергетические объекты, железнодорожный вокзал в Фастове и складские помещения.

Ольга Розгон

Экономика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Румыния
Украина
Молдова