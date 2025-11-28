Міжнародні резерви росії скоротилися на 5 млрд доларів за тиждень - СЗР
Київ • УНН
Міжнародні резерви росії за тиждень впали на 5,0 млрд доларів, а збитки російських компаній різко зросли у 2025 році. Частка збиткових вугільних підприємств досягла 68,1%, а виробництво легкових автомобілів скоротилося на 46,7%.
Міжнародні резерви росії за тиждень впали на 5,0 млрд доларів. Водночас в 2025 році збитки російських компаній різко зросли, повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
З січня по вересень сукупний показник збільшився майже на чверть рік до року і досяг 6,52 трлн руб, повідомили в СЗР.
Водночас російський бізнес у 2025 році зіткнувся з різким зростанням неплатежів з боку державних компаній за контрактами, укладеними в межах держзакупівель.
Також частка збиткових вугільних підприємств росії продовжила зростання у січні–вересні 2025 року, збільшившись до 68,1 %. Але в той же час виробництво легкових автомобілів у росії в жовтні 2025 року впало на 46,7 %
Нагадаємо
Представники компаній, що контролюють шахти на тимчасово окупованій Луганщині, попередили уряд рф про неможливість видобутку без 40 млрд рублів. Замість допомоги розглядається закупівля вугілля на Кузбасі.