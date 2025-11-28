Міжнародні резерви росії скоротилися на 5 млрд доларів за тиждень - СЗР

$42.190.11
06:58 • 3336 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 4430 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 4948 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 4246 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 25859 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 24586 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 37766 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 42649 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 22980 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 34637 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"Photo27 листопада, 21:41
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України27 листопада, 22:24
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться27 листопада, 22:59
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - СвириденкоPhoto28 листопада, 00:57
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28 листопада, 01:30
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 37766 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 42649 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 34637 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 27844 перегляди
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11
Міжнародні резерви росії скоротилися на 5 млрд доларів за тиждень - СЗР

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Міжнародні резерви росії за тиждень впали на 5,0 млрд доларів, а збитки російських компаній різко зросли у 2025 році. Частка збиткових вугільних підприємств досягла 68,1%, а виробництво легкових автомобілів скоротилося на 46,7%.

Міжнародні резерви росії скоротилися на 5 млрд доларів за тиждень - СЗР
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Міжнародні резерви росії за тиждень впали на 5,0 млрд доларів. Водночас в 2025 році збитки російських компаній різко зросли, повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

З січня по вересень сукупний показник збільшився майже на чверть рік до року і досяг 6,52 трлн руб, повідомили в СЗР.

Водночас російський бізнес у 2025 році зіткнувся з різким зростанням неплатежів з боку державних компаній за контрактами, укладеними в межах держзакупівель.

Також частка збиткових вугільних підприємств росії продовжила зростання у січні–вересні 2025 року, збільшившись до 68,1 %. Але в той же час виробництво легкових автомобілів у росії в жовтні 2025 року впало на 46,7 %

- заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо

Представники компаній, що контролюють шахти на тимчасово окупованій Луганщині, попередили уряд рф про неможливість видобутку без 40 млрд рублів. Замість допомоги розглядається закупівля вугілля на Кузбасі.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Луганська область
Служба зовнішньої розвідки України
Україна