Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Міжнародні резерви росії за тиждень впали на 5,0 млрд доларів. Водночас в 2025 році збитки російських компаній різко зросли, повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

З січня по вересень сукупний показник збільшився майже на чверть рік до року і досяг 6,52 трлн руб, повідомили в СЗР.

Водночас російський бізнес у 2025 році зіткнувся з різким зростанням неплатежів з боку державних компаній за контрактами, укладеними в межах держзакупівель.

Також частка збиткових вугільних підприємств росії продовжила зростання у січні–вересні 2025 року, збільшившись до 68,1 %. Але в той же час виробництво легкових автомобілів у росії в жовтні 2025 року впало на 46,7 % - заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо

Представники компаній, що контролюють шахти на тимчасово окупованій Луганщині, попередили уряд рф про неможливість видобутку без 40 млрд рублів. Замість допомоги розглядається закупівля вугілля на Кузбасі.