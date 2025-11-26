$42.400.03
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49
26 листопада, 15:49 • 21503 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:41
26 листопада, 15:41 • 13432 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07
26 листопада, 15:07 • 14107 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
26 листопада, 15:02
26 листопада, 15:02 • 10172 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
26 листопада, 14:47
26 листопада, 14:47 • 6718 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
26 листопада, 14:38
26 листопада, 14:38 • 5102 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф
26 листопада, 14:29
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 8624 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17
26 листопада, 14:17 • 21326 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
26 листопада, 13:23
26 листопада, 13:23 • 23938 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Шахти Луганщини під загрозою закриття через відсутність фінансування рф - ЦПД

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Представники компаній, що контролюють шахти на тимчасово окупованій Луганщині, попередили уряд рф про неможливість видобутку без 40 млрд рублів. Замість допомоги розглядається закупівля вугілля на Кузбасі, що знищить місцеву економіку.

Шахти Луганщини під загрозою закриття через відсутність фінансування рф - ЦПД

У тимчасово окупованій Луганщині можуть закрити шахти через брак фінансування. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що представники компаній, які контролюють захоплені шахти в регіоні, попередили уряд рф, що видобуток на шахтах у тимчасово окупованій Луганщині стане неможливим без 40 млрд рублів (трохи більше $500 млн) із Фонду нацдобробуту. 

Замість допомоги місцевим шахтам центральна влада розглядає варіант закриття шахт і закупівлю вугілля на кузбасі, що остаточно доб’є залишки місцевої економіки. кремль через своїх гауляйтерів обіцяв "відродження вугільних міст Донбасу" в рамках нацпроєкту. Насправді ж після окупації більшість шахт були зруйновані або законсервовані, тисячі шахтарів залишилися без роботи та стабільних доходів. Дев’ять із 15 переданих рф шахт вже визнані нерентабельними

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що ця ситуація демонструє справжню ціну окупації та "русского міра".

"Замість обіцяного "відродження" - знищена промисловість, борги, зупинені підприємства і повна залежність регіону від рф, яка не збирається вкладатися у відновлення Донбасу. Аналогічна ситуація у вугільній галузі й у самій рф, де 74% компаній вимушені працюватиу збиток, попри обіцянки путіна забезпечити підтримку галузі", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У жовтні гауляйтер "лнр" леонід пасічник звернувся до очільника кремля володимира путіна з проханням сприяти виплаті зарплат шахтарям через критичний стан шахт Луганщини, більшість з яких передані компаніям рф.

Окупанти демонтують системи живлення шахт на Луганщині - ОВА12.09.24, 10:04 • 21613 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Володимир Путін
Луганська область