Шахти Луганщини під загрозою закриття через відсутність фінансування рф - ЦПД
Київ • УНН
Представники компаній, що контролюють шахти на тимчасово окупованій Луганщині, попередили уряд рф про неможливість видобутку без 40 млрд рублів. Замість допомоги розглядається закупівля вугілля на Кузбасі, що знищить місцеву економіку.
У тимчасово окупованій Луганщині можуть закрити шахти через брак фінансування. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що представники компаній, які контролюють захоплені шахти в регіоні, попередили уряд рф, що видобуток на шахтах у тимчасово окупованій Луганщині стане неможливим без 40 млрд рублів (трохи більше $500 млн) із Фонду нацдобробуту.
Замість допомоги місцевим шахтам центральна влада розглядає варіант закриття шахт і закупівлю вугілля на кузбасі, що остаточно доб’є залишки місцевої економіки. кремль через своїх гауляйтерів обіцяв "відродження вугільних міст Донбасу" в рамках нацпроєкту. Насправді ж після окупації більшість шахт були зруйновані або законсервовані, тисячі шахтарів залишилися без роботи та стабільних доходів. Дев’ять із 15 переданих рф шахт вже визнані нерентабельними
У ЦПД вказують, що ця ситуація демонструє справжню ціну окупації та "русского міра".
"Замість обіцяного "відродження" - знищена промисловість, борги, зупинені підприємства і повна залежність регіону від рф, яка не збирається вкладатися у відновлення Донбасу. Аналогічна ситуація у вугільній галузі й у самій рф, де 74% компаній вимушені працюватиу збиток, попри обіцянки путіна забезпечити підтримку галузі", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
У жовтні гауляйтер "лнр" леонід пасічник звернувся до очільника кремля володимира путіна з проханням сприяти виплаті зарплат шахтарям через критичний стан шахт Луганщини, більшість з яких передані компаніям рф.
