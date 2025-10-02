рф знищує вугільну промисловість на ТОТ: гауляйтер "ЛНР" благає путіна про зарплати шахтарям
Гауляйтер "ЛНР" Леонід Пасічник звернувся до Путіна з проханням сприяти виплаті зарплат шахтарям Луганщини. Шахти, передані компаніям РФ, визнані нерентабельними, а ситуація у вугільній промисловості Росії також критична.
Гауляйтер "лнр" леонід пасічник звернувся до очільника кремля володимира путіна з проханням сприяти виплаті зарплат шахтарям через критичний стан шахт Луганщини, більшість з яких передані компаніям рф. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
Гауляйтер так званої "лнр" леонід пасічник звернувся до російського диктатора володимира путіна з проханням допомогти виплатити зарплати шахтарям.
Зазначається, що до цього його підштовхнула безвихідна ситуація на шахтах Луганщини.
Зараз багато з шахт Донбасу віддані в оренду російським кампаніям, які обіцяли інвестувати у видобуток, але грошей так і не вклали, заявивши, що шахти нерентабельні, і єдине, що можна зробити — це законсервувати або ліквідувати виробництво
Ситуація у вугільній промисловості самої росії також наближається до катастрофічної. Через санкції та втрату ринків збуту російські шахти зупиняють видобуток, шахтарі звільняються або масово не отримують зарплату. За таких умов в рф ніхто не бачить сенсу вкладатися у видобуток на окупованих територіях.
Уряд рф очікує дефіцит бюджету у $68 млрд до кінця 2025 року, що майже вдвічі більше попередніх прогнозів. Це пов'язано зі скороченням нафтогазових доходів та високими витратами на війну.
