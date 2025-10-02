рф знищує вугільну промисловість на ТОТ: гауляйтер "ЛНР" благає путіна про зарплати шахтарям

Гауляйтер "лнр" леонід пасічник звернувся до очільника кремля володимира путіна з проханням сприяти виплаті зарплат шахтарям через критичний стан шахт Луганщини, більшість з яких передані компаніям рф. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Зазначається, що до цього його підштовхнула безвихідна ситуація на шахтах Луганщини.

Зараз багато з шахт Донбасу віддані в оренду російським кампаніям, які обіцяли інвестувати у видобуток, але грошей так і не вклали, заявивши, що шахти нерентабельні, і єдине, що можна зробити — це законсервувати або ліквідувати виробництво