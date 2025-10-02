$41.140.18
1 жовтня, 17:49
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 28935 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача1 жовтня, 11:02 • 30009 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto1 жовтня, 10:37 • 34186 перегляди
рф знищує вугільну промисловість на ТОТ: гауляйтер "ЛНР" благає путіна про зарплати шахтарям

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Гауляйтер "ЛНР" Леонід Пасічник звернувся до Путіна з проханням сприяти виплаті зарплат шахтарям Луганщини. Шахти, передані компаніям РФ, визнані нерентабельними, а ситуація у вугільній промисловості Росії також критична.

рф знищує вугільну промисловість на ТОТ: гауляйтер "ЛНР" благає путіна про зарплати шахтарям

Гауляйтер "лнр" леонід пасічник звернувся до очільника кремля володимира путіна з проханням сприяти виплаті зарплат шахтарям через критичний стан шахт Луганщини, більшість з яких передані компаніям рф. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Гауляйтер так званої "лнр" леонід пасічник звернувся до російського диктатора володимира путіна з проханням допомогти виплатити зарплати шахтарям.

- йдеться у дописі.

Зазначається, що до цього його підштовхнула безвихідна ситуація на шахтах Луганщини.

Зараз багато з шахт Донбасу віддані в оренду російським кампаніям, які обіцяли інвестувати у видобуток, але грошей так і не вклали, заявивши, що шахти нерентабельні, і єдине, що можна зробити — це законсервувати або ліквідувати виробництво

- повідомили у ЦПД.

Ситуація у вугільній промисловості самої росії також наближається до катастрофічної. Через санкції та втрату ринків збуту російські шахти зупиняють видобуток, шахтарі звільняються або масово не отримують зарплату. За таких умов в рф ніхто не бачить сенсу вкладатися у видобуток на окупованих територіях.

Нагадаємо

Уряд рф очікує дефіцит бюджету у $68 млрд до кінця 2025 року, що майже вдвічі більше попередніх прогнозів. Це пов'язано зі скороченням нафтогазових доходів та високими витратами на війну.

Їхня економіка котиться в пекло, а вони бомблять все підряд - Трамп про рф26.09.25, 00:17 • 3007 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніЕкономіка
Володимир Путін
Луганська область