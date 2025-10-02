РФ уничтожает угольную промышленность на ВОТ: гауляйтер "ЛНР" умоляет Путина о зарплатах шахтерам
Киев • УНН
Гауляйтер "ЛНР" Леонид Пасечник обратился к Путину с просьбой содействовать выплате зарплат шахтерам Луганщины. Шахты, переданные компаниям РФ, признаны нерентабельными, а ситуация в угольной промышленности России также критическая.
Гауляйтер "лнр" леонид пасечник обратился к главе кремля владимиру путину с просьбой содействовать выплате зарплат шахтерам из-за критического состояния шахт Луганщины, большинство из которых переданы компаниям рф. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Гауляйтер так называемой "лнр" леонид пасечник обратился к российскому диктатору владимиру путину с просьбой помочь выплатить зарплаты шахтерам.
Отмечается, что к этому его подтолкнула безвыходная ситуация на шахтах Луганщины.
Сейчас многие из шахт Донбасса отданы в аренду российским кампаниям, которые обещали инвестировать в добычу, но денег так и не вложили, заявив, что шахты нерентабельны, и единственное, что можно сделать — это законсервировать или ликвидировать производство
Ситуация в угольной промышленности самой россии также приближается к катастрофической. Из-за санкций и потери рынков сбыта российские шахты останавливают добычу, шахтеры увольняются или массово не получают зарплату. В таких условиях в рф никто не видит смысла вкладываться в добычу на оккупированных территориях.
Напомним
Правительство рф ожидает дефицит бюджета в $68 млрд до конца 2025 года, что почти вдвое больше предыдущих прогнозов. Это связано с сокращением нефтегазовых доходов и высокими расходами на войну.
