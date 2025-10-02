РФ уничтожает угольную промышленность на ВОТ: гауляйтер "ЛНР" умоляет Путина о зарплатах шахтерам

$41.140.18
48.300.14
ukenru
1 октября, 17:49 • 16099 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 23277 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 32405 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 24869 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 42217 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 24654 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22529 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54656 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41518 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32605 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.2м/с
92%
755мм
Популярные новости
"Венгрия намерена выйти из всех организаций, в которые входит Украина?" - Сибига ответил Орбану1 октября, 16:40 • 5958 просмотра
В Днепре и области перебои со светом: местные паблики сообщают о "странной вспышке" в небе1 октября, 16:57 • 5492 просмотра
Оккупанты ударили ракетой по Балаклее: погибла женщина, еще четыре человека ранены1 октября, 17:05 • 2780 просмотра
Ракетный удар РФ по Балаклее: число пострадавших возросло до десяти, среди них 4-летний ребенокPhoto1 октября, 20:32 • 3332 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto23:57 • 2644 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 32405 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 28753 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 42217 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 29865 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 34043 просмотра
Актуальные люди
Метте Фредериксен
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Киевская область
Дания
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 37778 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 47028 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 30575 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 33720 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 43533 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
Forbes
9К720 Искандер
Шахед-136

РФ уничтожает угольную промышленность на ВОТ: гауляйтер "ЛНР" умоляет Путина о зарплатах шахтерам

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Гауляйтер "ЛНР" Леонид Пасечник обратился к Путину с просьбой содействовать выплате зарплат шахтерам Луганщины. Шахты, переданные компаниям РФ, признаны нерентабельными, а ситуация в угольной промышленности России также критическая.

РФ уничтожает угольную промышленность на ВОТ: гауляйтер "ЛНР" умоляет Путина о зарплатах шахтерам

Гауляйтер "лнр" леонид пасечник обратился к главе кремля владимиру путину с просьбой содействовать выплате зарплат шахтерам из-за критического состояния шахт Луганщины, большинство из которых переданы компаниям рф. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Гауляйтер так называемой "лнр" леонид пасечник обратился к российскому диктатору владимиру путину с просьбой помочь выплатить зарплаты шахтерам.

- говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому его подтолкнула безвыходная ситуация на шахтах Луганщины.

Сейчас многие из шахт Донбасса отданы в аренду российским кампаниям, которые обещали инвестировать в добычу, но денег так и не вложили, заявив, что шахты нерентабельны, и единственное, что можно сделать — это законсервировать или ликвидировать производство

- сообщили в ЦПД.

Ситуация в угольной промышленности самой россии также приближается к катастрофической. Из-за санкций и потери рынков сбыта российские шахты останавливают добычу, шахтеры увольняются или массово не получают зарплату. В таких условиях в рф никто не видит смысла вкладываться в добычу на оккупированных территориях.

Напомним

Правительство рф ожидает дефицит бюджета в $68 млрд до конца 2025 года, что почти вдвое больше предыдущих прогнозов. Это связано с сокращением нефтегазовых доходов и высокими расходами на войну.

Их экономика катится в ад, а они бомбят все подряд - Трамп о рф26.09.25, 00:17 • 3007 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеЭкономика
Владимир Путин
Луганская область