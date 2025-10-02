Гауляйтер "лнр" леонид пасечник обратился к главе кремля владимиру путину с просьбой содействовать выплате зарплат шахтерам из-за критического состояния шахт Луганщины, большинство из которых переданы компаниям рф. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Гауляйтер так называемой "лнр" леонид пасечник обратился к российскому диктатору владимиру путину с просьбой помочь выплатить зарплаты шахтерам. - говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому его подтолкнула безвыходная ситуация на шахтах Луганщины.

Сейчас многие из шахт Донбасса отданы в аренду российским кампаниям, которые обещали инвестировать в добычу, но денег так и не вложили, заявив, что шахты нерентабельны, и единственное, что можно сделать — это законсервировать или ликвидировать производство - сообщили в ЦПД.

Ситуация в угольной промышленности самой россии также приближается к катастрофической. Из-за санкций и потери рынков сбыта российские шахты останавливают добычу, шахтеры увольняются или массово не получают зарплату. В таких условиях в рф никто не видит смысла вкладываться в добычу на оккупированных территориях.

Напомним

Правительство рф ожидает дефицит бюджета в $68 млрд до конца 2025 года, что почти вдвое больше предыдущих прогнозов. Это связано с сокращением нефтегазовых доходов и высокими расходами на войну.

