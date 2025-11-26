$42.400.03
26 ноября, 15:50
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 22879 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 14141 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 14785 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 10669 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 7116 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 5436 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 8762 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 21677 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 24241 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Хранитель

Шахты Луганщины под угрозой закрытия из-за отсутствия финансирования РФ - ЦПД

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Представители компаний, контролирующих шахты на временно оккупированной Луганщине, предупредили правительство РФ о невозможности добычи без 40 млрд рублей. Вместо помощи рассматривается закупка угля на Кузбассе, что уничтожит местную экономику.

Шахты Луганщины под угрозой закрытия из-за отсутствия финансирования РФ - ЦПД

В временно оккупированной Луганской области могут закрыть шахты из-за нехватки финансирования. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что представители компаний, контролирующих захваченные шахты в регионе, предупредили правительство РФ, что добыча на шахтах во временно оккупированной Луганской области станет невозможной без 40 млрд рублей (чуть более $500 млн) из Фонда национального благосостояния.

Вместо помощи местным шахтам центральные власти рассматривают вариант закрытия шахт и закупку угля на Кузбассе, что окончательно добьет остатки местной экономики. Кремль через своих гауляйтеров обещал "возрождение угольных городов Донбасса" в рамках нацпроекта. На самом же деле после оккупации большинство шахт были разрушены или законсервированы, тысячи шахтеров остались без работы и стабильных доходов. Девять из 15 переданных РФ шахт уже признаны нерентабельными

- говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что эта ситуация демонстрирует истинную цену оккупации и "русского мира".

"Вместо обещанного "возрождения" - уничтоженная промышленность, долги, остановленные предприятия и полная зависимость региона от РФ, которая не собирается вкладываться в восстановление Донбасса. Аналогичная ситуация в угольной отрасли и в самой РФ, где 74% компаний вынуждены работать в убыток, несмотря на обещания Путина обеспечить поддержку отрасли", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

В октябре гауляйтер "ЛНР" Леонид Пасечник обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой содействовать выплате зарплат шахтерам из-за критического состояния шахт Луганщины, большинство из которых переданы компаниям РФ.

Оккупанты демонтируют системы питания шахт на Луганщине - ОВА12.09.24, 10:04

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономика
Энергетика
Владимир Путин
Луганская область