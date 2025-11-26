В временно оккупированной Луганской области могут закрыть шахты из-за нехватки финансирования. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что представители компаний, контролирующих захваченные шахты в регионе, предупредили правительство РФ, что добыча на шахтах во временно оккупированной Луганской области станет невозможной без 40 млрд рублей (чуть более $500 млн) из Фонда национального благосостояния.

Вместо помощи местным шахтам центральные власти рассматривают вариант закрытия шахт и закупку угля на Кузбассе, что окончательно добьет остатки местной экономики. Кремль через своих гауляйтеров обещал "возрождение угольных городов Донбасса" в рамках нацпроекта. На самом же деле после оккупации большинство шахт были разрушены или законсервированы, тысячи шахтеров остались без работы и стабильных доходов. Девять из 15 переданных РФ шахт уже признаны нерентабельными