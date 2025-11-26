Шахты Луганщины под угрозой закрытия из-за отсутствия финансирования РФ - ЦПД
Киев • УНН
Представители компаний, контролирующих шахты на временно оккупированной Луганщине, предупредили правительство РФ о невозможности добычи без 40 млрд рублей. Вместо помощи рассматривается закупка угля на Кузбассе, что уничтожит местную экономику.
В временно оккупированной Луганской области могут закрыть шахты из-за нехватки финансирования. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что представители компаний, контролирующих захваченные шахты в регионе, предупредили правительство РФ, что добыча на шахтах во временно оккупированной Луганской области станет невозможной без 40 млрд рублей (чуть более $500 млн) из Фонда национального благосостояния.
Вместо помощи местным шахтам центральные власти рассматривают вариант закрытия шахт и закупку угля на Кузбассе, что окончательно добьет остатки местной экономики. Кремль через своих гауляйтеров обещал "возрождение угольных городов Донбасса" в рамках нацпроекта. На самом же деле после оккупации большинство шахт были разрушены или законсервированы, тысячи шахтеров остались без работы и стабильных доходов. Девять из 15 переданных РФ шахт уже признаны нерентабельными
В ЦПД указывают, что эта ситуация демонстрирует истинную цену оккупации и "русского мира".
"Вместо обещанного "возрождения" - уничтоженная промышленность, долги, остановленные предприятия и полная зависимость региона от РФ, которая не собирается вкладываться в восстановление Донбасса. Аналогичная ситуация в угольной отрасли и в самой РФ, где 74% компаний вынуждены работать в убыток, несмотря на обещания Путина обеспечить поддержку отрасли", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
В октябре гауляйтер "ЛНР" Леонид Пасечник обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой содействовать выплате зарплат шахтерам из-за критического состояния шахт Луганщины, большинство из которых переданы компаниям РФ.
