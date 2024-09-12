Оккупанты демонтируют системы питания шахт на Луганщине - ОВА

На шахтах Луганщины оккупанты демонтируют системы питания, в оккупированном Старобельске усилили рейды из-за увеличения количества дезертиров в армии рф, более 100 БпЛА засовывали россияне вблизи прифронтовых сел. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

Ни о каком восстановлении производства или "втором дыхании" угледобывающих предприятий, расположенных в так называемой "лнр", речь уже не идет. Инвесторы только ускорят процесс упадка отрасли. И если вырезание оборудования еще можно временно скрыть за ширмой якобы ожидаемой реконструкции, то демонтаж систем питания, трансформаторов и отключение высоковольтных линий, которые поставляли электричество на шахты, намекает на обратное, - считают в областной администрации.

По информации ОВА, такие работы уже происходят в Новодружеске, Приволье и Горском.

Также сообщается, что среди военных рф, которые находятся на оккупированной территории Луганщины, увеличилось количество дезертиров. В городах самопровозглашенной "лнр" усилили рейды военной полиции минобороны рф.

В частности, в Старобельске полицейские захватчиков устраивают проверку документов чуть ли не каждому прохожему мужского пола, - отметили в ОВА.

Дополнительно

За прошедшие сутки по Невскому и Макеевке противник направил 106 беспилотников, 25 раз ударил из артиллерийских систем.

Пытались продвинуться россияне вблизи Стельмаховки, Андреевки, Макеевки, Невского, Грековки и Твердохлебово.

Враг непрерывно обстреливает населенные пункты вблизи линии боевого соприкосновения. Поэтому ежедневно предлагаем местным жителям деоккупированных сел эвакуироваться. Однако, чем меньше людей там остается, тем труднее их уговорить. Так, в Невском сейчас проживает 17 человек, еще трое - в Новолюбовке. Проводим соответствующие беседы с каждым. Желающим поможем выехать, обеспечим временным жильем, решим наиболее насущные вопросы, - отметил Артем Лысогор, начальник Луганской областной военной администрации.

Пытались продвинуться россияне вблизи Стельмаховки, Андреевки, Макеевки, Невского, Грековки и Твердохлебово.

На фронті за добу відбулось 105 боїв. Сили оборони уразили два важливі об'єкти окупантів