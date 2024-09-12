На фронте за сутки состоялось 105 боев. Силы обороны поразили два важных объекта оккупантов

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 105 боевых столкновений. Больше всего атак было отражено на Покровском направлении - 30. Силы обороны 32 раза ударили по районам сосредоточения личного состава противника и поразили, в частности, два важных объекта российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 12 сентября, передает УНН.

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов, применив 16 ракет, 70 авиационных ударов (задействовал, в частности, 84 КАБ), совершил 5028 обстрелов, 145 из них - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 32 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили шесть средств ПВО, три пушки на огневых позициях, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два средства дистанционного минирования и два других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районах Гатища, Липцев и Тихого.

На Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 11 штурмовых действий оккупантов в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебово и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны отбита одна атака вблизи Выемки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак. Усилия сосредоточивал в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.

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На Покровском направлении наши защитники отражали 30 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Константиновки, Украинская и Георгиевки. В общем, враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направленииоккупанты совершили четыре атаки наших позиций в направлении Угледара. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении состоялось два, безуспешных для врага боестолкновения неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили семь атак российских захватчиков.

На Волинском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории рф активно применял авиацию, осуществлял обстрелы приграничных населенных пунктов.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

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