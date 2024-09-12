ГУР "минуснуло" российский Су-30СМ в Черном море: показали видео

Украинские разведчики в Черном море уничтожили российский Су-30СМ, сообщили в ГУР МО Украины 12 сентября, пишет УНН.

Во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК - сообщили в ГУР.

Истребитель, который упал в море, как отмечается, принадлежал к составу 43-го отдельного морского авиационного полка вкс рф, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

"Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27. В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ", - рассказали разведчики.

Стоимость такого самолета, как сообщается, составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

"Борьба продолжается! Слава Украине!" - отметили в ГУР.

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