ГУР "мінуснуло" російський Су-30СМ у Чорному морі: показали відео
Київ • УНН
Спецпідрозділ ГУР МО України збив російський винищувач Су-30СМ у Чорному морі за допомогою ПЗРК. Літак вартістю близько 50 млн доларів належав до 43-го окремого морського авіаційного полку вкс рф.
Українські розвідники у Чорному морі знищили російський Су-30СМ, повідомили у ГУР МО України 12 вересня, пише УНН.
Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК
Винищувач, який упав у море, як зазначається, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку вкс рф, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.
"Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27. В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ", - розповіли розвідники.
Вартість такого літака, як повідомляється, становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.
"Боротьба триває! Слава Україні!" - наголосили у ГУР.
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