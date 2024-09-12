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На фронті за добу відбулось 105 боїв. Сили оборони уразили два важливі об'єкти окупантів

На фронті за добу відбулось 105 боїв. Сили оборони уразили два важливі об'єкти окупантів

Київ • УНН

 • 18109 перегляди

За добу зафіксовано 105 бойових зіткнень. Сили оборони України відбили десятки ворожих атак на різних напрямках, завдали 32 удари по позиціях противника та уразили важливі об'єкти окупантів.

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень. Найбільше атак було відбито на Покровському напрямку- 30. Сили оборони 32 рази вдарили по районах зосередження особового складу противника та уразили, зокрема, два важливі об’єкти російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 12 вересня, передає УНН

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів, застосувавши 16 ракет, 70 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 84 КАБ), здійснив 5028 обстрілів, 145 з них - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 32 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили шість засобів ППО, три гармати на вогневих позиціях, одну станцію радіоелектронної боротьби, два засоби дистанційного мінування та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районах Гатища, Липців та Тихого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 штурмових дій окупантів в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового та Діброви.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито одну атаку поблизу Виїмки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне.

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На Покровському напрямку наші захисники відбивали 30 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Загалом, ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Вугледара. Противник успіху не мав.

На Оріхівському напрямку відбулося два, безуспішних для ворога боєзіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.

Втрати РФ в Україні перевищили 630 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ12.09.24, 07:44 • 20225 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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