Окупанти демонтують системи живлення шахт на Луганщині - ОВА
Київ • УНН
На окупованій Луганщині росіяни демонтують системи живлення шахт та посилюють рейди через дезертирство.
На шахтах Луганщини окупанти демонтують системи живлення, в окупованому Старобільську посилили рейди через збільшення кількості дезертирів в армії рф, понад 100 БпЛА засовували росіяни поблизу прифронтових сіл. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.
Ні про яке відновлення виробництва чи "друге дихання" вугледобувних підприємств, що розташовані у так званій "лнр", вже не йдеться. Інвестори лише прискорять процес занепаду галузі. І якщо вирізання обладнання ще можна тимчасово приховати за ширмою буцімто очікуваної реконструкції, то демонтаж систем живлення, трансформаторів та відключення високовольтних ліній, що постачали електрику на шахти, натякає на зворотне,
За інформацією ОВА, такі роботи вже відбуваються у Новодружеську, Привіллі та Гірському.
Також повідомляється, що серед військових рф, які перебувають на окупованій території Луганщини, збільшилася кількість дезертирів. У містах самопроголошеної "лнр" посилили рейди військової поліції міноборони рф.
Зокрема, у Старобільську поліціянти загарбників влаштовують перевірку документів ледве не кожному перехожому чоловічої статі,
Додатково
Минулої доби по Невському та Макіївці противник спрямував 106 безпілотників, 25 разів вдарив з артилерійських систем.
Намагалися просунутися росіяни поблизу Стельмахівки, Андріївки, Макіївки, Невського, Греківки та Твердохлібового.
Ворог безперервно обстрілює населені пункти поблизу лінії бойового зіткнення. Тому щодня пропонуємо місцевим жителям деокупованих сіл евакуюватися. Однак, чим менше людей там залишається, тим важче їх вмовити. Так, у Невському зараз мешкає 17 осіб, ще троє – у Новолюбівці. Проводимо відповідні бесіди з кожним. Бажаючим допоможемо виїхати, забезпечимо тимчасовим житлом, вирішимо найбільш нагальні питання,
Намагалися просунутися росіяни поблизу Стельмахівки, Андріївки, Макіївки, Невського, Греківки та Твердохлібового.
На фронті за добу відбулось 105 боїв. Сили оборони уразили два важливі об'єкти окупантів12.09.24, 08:49 • 18109 переглядiв