Окупанти демонтують системи живлення шахт на Луганщині - ОВА

На шахтах Луганщини окупанти демонтують системи живлення, в окупованому Старобільську посилили рейди через збільшення кількості дезертирів в армії рф, понад 100 БпЛА засовували росіяни поблизу прифронтових сіл. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Ні про яке відновлення виробництва чи "друге дихання" вугледобувних підприємств, що розташовані у так званій "лнр", вже не йдеться. Інвестори лише прискорять процес занепаду галузі. І якщо вирізання обладнання ще можна тимчасово приховати за ширмою буцімто очікуваної реконструкції, то демонтаж систем живлення, трансформаторів та відключення високовольтних ліній, що постачали електрику на шахти, натякає на зворотне,