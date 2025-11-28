Фото: Служба внешней разведки Украины

Международные резервы россии за неделю упали на 5,0 млрд долларов. В то же время в 2025 году убытки российских компаний резко возросли, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

С января по сентябрь совокупный показатель увеличился почти на четверть год к году и достиг 6,52 трлн руб, сообщили в СВР.

В то же время российский бизнес в 2025 году столкнулся с резким ростом неплатежей со стороны государственных компаний по контрактам, заключенным в рамках госзакупок.

Также доля убыточных угольных предприятий россии продолжила рост в январе–сентябре 2025 года, увеличившись до 68,1 %. Но в то же время производство легковых автомобилей в россии в октябре 2025 года упало на 46,7 % - заявили в Службе внешней разведки Украины.

Напомним

Представители компаний, контролирующих шахты на временно оккупированной Луганщине, предупредили правительство рф о невозможности добычи без 40 млрд рублей. Вместо помощи рассматривается закупка угля на кузбассе.