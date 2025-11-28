Международные резервы России сократились на 5 млрд долларов за неделю - СВР

$42.190.11
48.870.08
ukenru
06:58 • 3882 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 5150 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 5570 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 4772 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 26049 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 24688 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 38069 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 42901 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 22988 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 34874 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
85%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины27 ноября, 22:24 • 13265 просмотра
Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится27 ноября, 22:59 • 12600 просмотра
Беспилотник атаковал военный городок в Чечне: подробностиVideo27 ноября, 23:31 • 5994 просмотра
После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - СвириденкоPhoto28 ноября, 00:57 • 11181 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты28 ноября, 01:30 • 10895 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 27304 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 38069 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 42901 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 34874 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 28072 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении02:36 • 4260 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 31247 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 52134 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 85363 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 100712 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
9К720 Искандер
Социальная сеть
FIM-92 Stinger

Международные резервы России сократились на 5 млрд долларов за неделю - СВР

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Международные резервы россии за неделю упали на 5,0 млрд долларов, а убытки российских компаний резко выросли в 2025 году. Доля убыточных угольных предприятий достигла 68,1%, а производство легковых автомобилей сократилось на 46,7%.

Международные резервы России сократились на 5 млрд долларов за неделю - СВР
Фото: Служба внешней разведки Украины

Международные резервы россии за неделю упали на 5,0 млрд долларов. В то же время в 2025 году убытки российских компаний резко возросли, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

С января по сентябрь совокупный показатель увеличился почти на четверть год к году и достиг 6,52 трлн руб, сообщили в СВР.

В то же время российский бизнес в 2025 году столкнулся с резким ростом неплатежей со стороны государственных компаний по контрактам, заключенным в рамках госзакупок.

Также доля убыточных угольных предприятий россии продолжила рост в январе–сентябре 2025 года, увеличившись до 68,1 %. Но в то же время производство легковых автомобилей в россии в октябре 2025 года упало на 46,7 %

- заявили в Службе внешней разведки Украины.

Напомним

Представители компаний, контролирующих шахты на временно оккупированной Луганщине, предупредили правительство рф о невозможности добычи без 40 млрд рублей. Вместо помощи рассматривается закупка угля на кузбассе.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Луганская область
Служба внешней разведки Украины
Украина