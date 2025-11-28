Международные резервы России сократились на 5 млрд долларов за неделю - СВР
Киев • УНН
Международные резервы россии за неделю упали на 5,0 млрд долларов, а убытки российских компаний резко выросли в 2025 году. Доля убыточных угольных предприятий достигла 68,1%, а производство легковых автомобилей сократилось на 46,7%.
Детали
С января по сентябрь совокупный показатель увеличился почти на четверть год к году и достиг 6,52 трлн руб, сообщили в СВР.
В то же время российский бизнес в 2025 году столкнулся с резким ростом неплатежей со стороны государственных компаний по контрактам, заключенным в рамках госзакупок.
Также доля убыточных угольных предприятий россии продолжила рост в январе–сентябре 2025 года, увеличившись до 68,1 %. Но в то же время производство легковых автомобилей в россии в октябре 2025 года упало на 46,7 %
Напомним
Представители компаний, контролирующих шахты на временно оккупированной Луганщине, предупредили правительство рф о невозможности добычи без 40 млрд рублей. Вместо помощи рассматривается закупка угля на кузбассе.