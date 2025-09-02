Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі

Наступного тижня очікується рідкісне явище - повне місячне затемнення, коли супутник Землі змінить колір на червоний. Видовище триватиме понад три години й буде видно по всьому світу, пише УНН.

Наступного тижня Місяць перетвориться на багряний супутник під час рідкісного повного місячного затемнення. Це явище відбудеться ввечері 7–8 вересня (залежно від часового поясу) і його зможе спостерігати величезна кількість людей на різних континентах.

Спочатку Місяць стане темним, коли його почне накривати тінь Землі. Після цього він набуде насиченого червоного відтінку під час фази повного затемнення, яке триває кілька хвилин.

Де можна побачити затемнення

Більшість Азії, частина Східної Африки та Західна Австралія зможуть спостерігати повне затемнення. Решта Африки, Австралія, велика частина Європи та східне узбережжя Бразилії побачать принаймні часткову фазу. Завдяки такому розташуванню планет, явище зможе побачити рекордні 7 мільярдів людей. Якщо врахувати хоча б часткове затемнення, ця цифра зросте до 87% населення Землі.

Над Києвом місяць зійде о 19:25. У східних областях – приблизно на пів години раніше (18:50), у західних на півгодини пізніше (близько 19:50). Повна фаза місяця розпочнеться о 20:30 і триватиме до 21:52. З цього часу він сяятиме темно-багряним відтінком, який занурюватиметься у темряву нічного неба. Свого максимуму Місяць досягне о 21:11, після чого поступово почне світлішати.

На багатьох американців чекає розчарування: торішнє місячне затемнення 2025 року було видно переважно у США, а цього разу навпаки вони залишаються майже осторонь.

Як відбуваються затемнення

Місячна орбіта нахилена щодо орбіти Землі навколо Сонця, тому затемнення трапляються рідше, приблизно раз на шість місяців. Повне місячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць стають на одну лінію – у так званій сизигії. У цей момент Місяць повністю потрапляє в тінь Землі. Існують також часткові та напівтіньові затемнення, коли Місяць опиняється лише частково в тіні або у півтіні Землі.

Чому Місяць стає червоним

Повне місячне затемнення отримало народну назву Кривавий Місяць, адже супутник Землі набуває червоного відтінку. Це відбувається через розсіювання сонячного світла в атмосфері Землі: сині кольори розсіюються, а червоні доходять до Місяця. Візуально це нагадує захід сонця.

Що варто знати перед спостереженням

Явище починається з часткового затемнення, коли тінь Землі поступово накриває Місяць. Під час повного затемнення супутник набуває насиченого червоного кольору. Загалом від початку часткової фази до завершення затемнення пройде 3 години 29 хвилин і 24 секунди – і це буде справжній марафон для любителів астрономії.

Для того аби спостерігати за цим місячним затемненням достатньо буде відкритий вид на східний та південно-східний обрій, але бінокль або телескоп додадуть деталей.

