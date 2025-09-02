Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли

На следующей неделе ожидается редкое явление – полное лунное затмение, когда спутник Земли изменит цвет на красный. Зрелище продлится более трех часов и будет видно по всему миру, пишет УНН.

На следующей неделе Луна превратится в багровый спутник во время редкого полного лунного затмения. Это явление произойдет вечером 7–8 сентября (в зависимости от часового пояса) и его сможет наблюдать огромное количество людей на разных континентах.

Сначала Луна станет темной, когда ее начнет накрывать тень Земли. После этого она приобретет насыщенный красный оттенок во время фазы полного затмения, которое длится несколько минут.

Где можно увидеть затмение

Большая часть Азии, часть Восточной Африки и Западная Австралия смогут наблюдать полное затмение. Остальная часть Африки, Австралия, большая часть Европы и восточное побережье Бразилии увидят по крайней мере частичную фазу. Благодаря такому расположению планет, явление сможет увидеть рекордные 7 миллиардов человек. Если учесть хотя бы частичное затмение, эта цифра возрастет до 87% населения Земли.

Над Киевом луна взойдет в 19:25. В восточных областях – примерно на полчаса раньше (18:50), в западных на полчаса позже (около 19:50). Полная фаза луны начнется в 20:30 и продлится до 21:52. С этого времени она будет сиять темно-багровым оттенком, который будет погружаться в темноту ночного неба. Своего максимума Луна достигнет в 21:11, после чего постепенно начнет светлеть.

Многих американцев ждет разочарование: прошлогоднее лунное затмение 2025 года было видно преимущественно в США, а на этот раз наоборот они остаются почти в стороне.

Как происходят затмения

Лунная орбита наклонена относительно орбиты Земли вокруг Солнца, поэтому затмения случаются реже, примерно раз в шесть месяцев. Полное лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна становятся на одну линию – в так называемой сизигии. В этот момент Луна полностью попадает в тень Земли. Существуют также частичные и полутеневые затмения, когда Луна оказывается лишь частично в тени или в полутени Земли.

Почему Луна становится красной

Полное лунное затмение получило народное название Кровавая Луна, ведь спутник Земли приобретает красный оттенок. Это происходит из-за рассеяния солнечного света в атмосфере Земли: синие цвета рассеиваются, а красные доходят до Луны. Визуально это напоминает закат солнца.

Что стоит знать перед наблюдением

Явление начинается с частичного затмения, когда тень Земли постепенно накрывает Луну. Во время полного затмения спутник приобретает насыщенный красный цвет. В целом от начала частичной фазы до завершения затмения пройдет 3 часа 29 минут и 24 секунды – и это будет настоящий марафон для любителей астрономии.

Для того чтобы наблюдать за этим лунным затмением достаточно будет открытый вид на восточный и юго-восточный горизонт, но бинокль или телескоп добавят деталей.

