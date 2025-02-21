Міністри оборони ЄС проведуть екстрену нараду щодо України: що відомо

Франція та Естонія проведуть зустріч міністрів оборони Європи в понеділок, щоб обговорити, як посилити підтримку України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, передає УНН.

У відеоконференції візьмуть участь близько дюжини колег із таких країн, як Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща, а також представники Європейського союзу і НАТО, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності.

Європейські лідери поспішають розробити нові плани оборони, з огляду на перспективу припинення США своєї великої військової та фінансової підтримки України. Вашингтон також почав переговори про мир - перспектива, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки вперед - без участі Європи або Києва.

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Зустріч міністрів оборони збіжиться з поїздкою до Києва - через три роки після вторгнення росії в Україну - кількох європейських лідерів, серед яких буде голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Міністри закордонних справ ЄС також зустрінуться в Брюсселі в понеділок.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня вирушать до США, щоб зустрітися з Трампом.