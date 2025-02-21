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15 березня, 19:03 • 120271 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181249 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145860 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137716 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116762 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107587 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102918 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140564 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Міністри оборони ЄС проведуть екстрену нараду щодо України: що відомо

Міністри оборони ЄС проведуть екстрену нараду щодо України: що відомо

Київ • УНН

 • 31631 перегляди

Міністри оборони європейських країн проведуть відеоконференцію для обговорення посилення підтримки України. Зустріч відбудеться на тлі можливого скорочення допомоги від США і візиту європейських лідерів до Києва.

Франція та Естонія проведуть зустріч міністрів оборони Європи в понеділок, щоб обговорити, як посилити підтримку України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, передає УНН.

У відеоконференції візьмуть участь близько дюжини колег із таких країн, як Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща, а також представники Європейського союзу і НАТО, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності.

Європейські лідери поспішають розробити нові плани оборони, з огляду на перспективу припинення США своєї великої військової та фінансової підтримки України. Вашингтон також почав переговори про мир - перспектива, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки вперед - без участі Європи або Києва.

путін не зобов’язаний підписувати угоду про мир, а Зеленський "не дуже важливий" на переговорах - Трамп 21.02.2025, 18:53 • 32449 переглядiв

Зустріч міністрів оборони збіжиться з поїздкою до Києва - через три роки після вторгнення росії в Україну - кількох європейських лідерів, серед яких буде голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Міністри закордонних справ ЄС також зустрінуться в Брюсселі в понеділок.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня вирушать до США, щоб зустрітися з Трампом.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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