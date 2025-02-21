Министры обороны ЕС проведут экстренное совещание по Украине: что известно

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 101927 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

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Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 110646 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 111929 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 112136 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 106690 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

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Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 124327 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

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Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 104183 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
21 февраля, 08:35 • 51751 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
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Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 135734 просмотра

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Министры обороны ЕС проведут экстренное совещание по Украине: что известно

Министры обороны ЕС проведут экстренное совещание по Украине: что известно

Киев  •  УНН

 • 8314 просмотра

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Министры обороны европейских стран проведут видеоконференцию для обсуждения усиления поддержки Украины. Встреча пройдет на фоне возможного сокращения помощи от США и визита европейских лидеров в Киев.

Франция и Эстония проведут встречу министров обороны Европы в понедельник, чтобы обсудить, как усилить поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.

В видеоконференции примут участие около дюжины коллег из таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и Польша, а также представители Европейского союза и НАТО, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности.

Европейские лидеры спешат разработать новые планы обороны, учитывая перспективу прекращения США своей обширной военной и финансовой поддержки Украины. Вашингтон также начал переговоры о мире - перспектива, которая повлияет на архитектуру безопасности на континенте на долгие годы вперед - без участия Европы или Киева.

путин не обязан подписывать соглашение о мире, а Зеленский "не очень важен" на переговорах - Трамп21.02.2025, 18:53 • 17922 просмотра

Встреча министров обороны совпадет с поездкой в ​​Киев - через три года после вторжения россии на Украину - нескольких европейских лидеров, среди которых будет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Министры иностранных дел ЕС также встретятся в Брюсселе в понедельник.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе отправятся в США, чтобы встретиться с Трампом.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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