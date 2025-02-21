Министры обороны ЕС проведут экстренное совещание по Украине: что известно
Киев • УНН
Министры обороны европейских стран проведут видеоконференцию для обсуждения усиления поддержки Украины. Встреча пройдет на фоне возможного сокращения помощи от США и визита европейских лидеров в Киев.
Франция и Эстония проведут встречу министров обороны Европы в понедельник, чтобы обсудить, как усилить поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.
В видеоконференции примут участие около дюжины коллег из таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и Польша, а также представители Европейского союза и НАТО, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности.
Европейские лидеры спешат разработать новые планы обороны, учитывая перспективу прекращения США своей обширной военной и финансовой поддержки Украины. Вашингтон также начал переговоры о мире - перспектива, которая повлияет на архитектуру безопасности на континенте на долгие годы вперед - без участия Европы или Киева.
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Встреча министров обороны совпадет с поездкой в Киев - через три года после вторжения россии на Украину - нескольких европейских лидеров, среди которых будет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Министры иностранных дел ЕС также встретятся в Брюсселе в понедельник.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе отправятся в США, чтобы встретиться с Трампом.