Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ
11 лютого, 19:42
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам'яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07
Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку і не повертає кошти - українці обурені
11 лютого, 16:28
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Масована атака рф залишила без світла частину Києва та 4 областей, негода знеструмила жителів Закарпаття

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Внаслідок масованої атаки РФ знеструмлено споживачів на Одещині, Дніпровщині, Харківщині, Київщині та у Києві, а також порушено теплопостачання. Через негоду без електропостачання залишилась Закарпатська область.

Масована атака рф залишила без світла частину Києва та 4 областей, негода знеструмила жителів Закарпаття

Через масовану атаку рф на енергетику є знеструмлення у Києві та 4 областях, від негоди - у ще одній, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Ворожі обстріли

Вночі ворог здійснив масований обстріл енергетичної інфраструктури країни. Через це знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпровщині, Харківщині, Київщині та у місті Київ. Також внаслідок атаки зафіксовано порушення теплопостачання споживачів у Києві та Дніпрі

- повідомили у Міненерго.

Як вказано, ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергосистему країни триває. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Негода

Через складні погодні умови без електропостачання низка населених пунктів в Закарпатській області. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Графіки і аварійні відключення

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення.

рф цілеспрямовано вдарила по енергетиці, у Києві, Одесі та Дніпрі перебої з теплом, до 300 тис. одеситів без води12.02.26, 10:06 • 1522 перегляди

Юлія Шрамко

