Масована атака рф залишила без світла частину Києва та 4 областей, негода знеструмила жителів Закарпаття
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки РФ знеструмлено споживачів на Одещині, Дніпровщині, Харківщині, Київщині та у Києві, а також порушено теплопостачання. Через негоду без електропостачання залишилась Закарпатська область.
Через масовану атаку рф на енергетику є знеструмлення у Києві та 4 областях, від негоди - у ще одній, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.
Ворожі обстріли
Вночі ворог здійснив масований обстріл енергетичної інфраструктури країни. Через це знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпровщині, Харківщині, Київщині та у місті Київ. Також внаслідок атаки зафіксовано порушення теплопостачання споживачів у Києві та Дніпрі
Як вказано, ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергосистему країни триває. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Негода
Через складні погодні умови без електропостачання низка населених пунктів в Закарпатській області. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Графіки і аварійні відключення
По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення.
