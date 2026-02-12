$43.030.06
Массированная атака РФ оставила без света часть Киева и 4 областей, непогода обесточила жителей Закарпатья

Киев • УНН

 • 168 просмотра

В результате массированной атаки РФ обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве, а также нарушено теплоснабжение. Из-за непогоды без электроснабжения осталась Закарпатская область.

Массированная атака РФ оставила без света часть Киева и 4 областей, непогода обесточила жителей Закарпатья

Из-за массированной атаки РФ на энергетику обесточены Киев и 4 области, от непогоды - еще одна, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

Ночью враг совершил массированный обстрел энергетической инфраструктуры страны. Из-за этого обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях и в городе Киев. Также в результате атаки зафиксированы нарушения теплоснабжения потребителей в Киеве и Днепре

- сообщили в Минэнерго.

Как указано, ликвидация последствий массированных атак врага на энергосистему страны продолжается. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Непогода

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения ряд населенных пунктов в Закарпатской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Графики и аварийные отключения

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания.

РФ целенаправленно ударила по энергетике, в Киеве, Одессе и Днепре перебои с теплом, до 300 тыс. одесситов без воды12.02.26, 10:06 • 1588 просмотров

Юлия Шрамко

Киев
