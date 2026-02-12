Массированная атака РФ оставила без света часть Киева и 4 областей, непогода обесточила жителей Закарпатья
Киев • УНН
В результате массированной атаки РФ обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве, а также нарушено теплоснабжение. Из-за непогоды без электроснабжения осталась Закарпатская область.
Из-за массированной атаки РФ на энергетику обесточены Киев и 4 области, от непогоды - еще одна, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.
Вражеские обстрелы
Ночью враг совершил массированный обстрел энергетической инфраструктуры страны. Из-за этого обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях и в городе Киев. Также в результате атаки зафиксированы нарушения теплоснабжения потребителей в Киеве и Днепре
Как указано, ликвидация последствий массированных атак врага на энергосистему страны продолжается. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Непогода
Из-за сложных погодных условий без электроснабжения ряд населенных пунктов в Закарпатской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.
Графики и аварийные отключения
По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания.
