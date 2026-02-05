$43.170.02
51.030.08
ukenru
07:22 • 2946 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 14303 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 24835 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 19714 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 19410 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 19815 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18560 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
4 лютого, 15:39 • 15234 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13787 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 20203 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Маск закликав користувачів в Україні зареєструвати термінали Starlink

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Ілон Маск наголосив на важливості реєстрації терміналів Starlink в Україні. Це пов'язано з верифікацією терміналів для оборонних цілей та протидії їх використанню росіянами.

Маск закликав користувачів в Україні зареєструвати термінали Starlink

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив про важливість для користувачів високошвидкісного інтернету із космосу Starlink в Україні зареєструвати свої термінали, пише УНН.

Важливо зареєструвати свій термінал Starlink, якщо ви перебуваєте в Україні

- написав Маск у X.

Так він відреагував на повідомлення віцепрезидентки SpaceX з бізнес-операцій Лорен Дреєр з інструкцією щодо реєстрації терміналів.

Дреєр поділилася інструкціями у відповідь на пост міністра оборони Михайла Федорова, де він писав про початок верифікації терміналів в Україні.

Доповнення

В Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.

Напередодні Федоров вказав на важливість верифікувати всі термінали Starlink для цілей оборони і пояснив, як це зробити. Міністр закликав командирів усіх рівнів у війську організувати верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність зв'язку.

Юлія Шрамко

