Маск закликав користувачів в Україні зареєструвати термінали Starlink

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив про важливість для користувачів високошвидкісного інтернету із космосу Starlink в Україні зареєструвати свої термінали, пише УНН.

Важливо зареєструвати свій термінал Starlink, якщо ви перебуваєте в Україні - написав Маск у X.

Так він відреагував на повідомлення віцепрезидентки SpaceX з бізнес-операцій Лорен Дреєр з інструкцією щодо реєстрації терміналів.

Дреєр поділилася інструкціями у відповідь на пост міністра оборони Михайла Федорова, де він писав про початок верифікації терміналів в Україні.

Доповнення

В Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.

Напередодні Федоров вказав на важливість верифікувати всі термінали Starlink для цілей оборони і пояснив, як це зробити. Міністр закликав командирів усіх рівнів у війську організувати верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність зв'язку.