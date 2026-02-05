Маск закликав користувачів в Україні зареєструвати термінали Starlink
Київ • УНН
Ілон Маск наголосив на важливості реєстрації терміналів Starlink в Україні. Це пов'язано з верифікацією терміналів для оборонних цілей та протидії їх використанню росіянами.
Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив про важливість для користувачів високошвидкісного інтернету із космосу Starlink в Україні зареєструвати свої термінали, пише УНН.
Важливо зареєструвати свій термінал Starlink, якщо ви перебуваєте в Україні
Так він відреагував на повідомлення віцепрезидентки SpaceX з бізнес-операцій Лорен Дреєр з інструкцією щодо реєстрації терміналів.
Дреєр поділилася інструкціями у відповідь на пост міністра оборони Михайла Федорова, де він писав про початок верифікації терміналів в Україні.
Доповнення
В Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.
Напередодні Федоров вказав на важливість верифікувати всі термінали Starlink для цілей оборони і пояснив, як це зробити. Міністр закликав командирів усіх рівнів у війську організувати верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність зв'язку.