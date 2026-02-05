Маск призвал пользователей в Украине зарегистрировать терминалы Starlink

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил о важности для пользователей высокоскоростного интернета из космоса Starlink в Украине зарегистрировать свои терминалы, пишет УНН.

Важно зарегистрировать свой терминал Starlink, если вы находитесь в Украине - написал Маск в X.

Так он отреагировал на сообщение вице-президента SpaceX по бизнес-операциям Лорен Дреер с инструкцией по регистрации терминалов.

Дреер поделилась инструкциями в ответ на пост министра обороны Михаила Федорова, где он писал о начале верификации терминалов в Украине.

Дополнение

В Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.

Накануне Федоров указал на важность верифицировать все терминалы Starlink для целей обороны и объяснил, как это сделать. Министр призвал командиров всех уровней в армии организовать верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить непрерывность и стабильность связи.