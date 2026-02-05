Маск призвал пользователей в Украине зарегистрировать терминалы Starlink

$43.170.02
51.030.08
ukenru
07:22 • 3140 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 14419 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 24963 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 19809 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 19486 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 19862 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 18600 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 15250 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13799 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20212 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4.9м/с
87%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аномальные морозы в Нью-Йорке: число жертв среди бездомных возросло до 17 человек4 февраля, 22:49 • 9680 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 16806 просмотра
РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек5 февраля, 00:59 • 10434 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto05:01 • 4078 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto05:37 • 6460 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 39753 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 70362 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 70699 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 109824 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 116322 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 16936 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 10254 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 10196 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 13250 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 11603 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фильм

Маск призвал пользователей в Украине зарегистрировать терминалы Starlink

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Илон Маск подчеркнул важность регистрации терминалов Starlink в Украине. Это связано с верификацией терминалов для оборонных целей и противодействия их использованию россиянами.

Маск призвал пользователей в Украине зарегистрировать терминалы Starlink

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил о важности для пользователей высокоскоростного интернета из космоса Starlink в Украине зарегистрировать свои терминалы, пишет УНН.

Важно зарегистрировать свой терминал Starlink, если вы находитесь в Украине

- написал Маск в X.

Так он отреагировал на сообщение вице-президента SpaceX по бизнес-операциям Лорен Дреер с инструкцией по регистрации терминалов.

Дреер поделилась инструкциями в ответ на пост министра обороны Михаила Федорова, где он писал о начале верификации терминалов в Украине.

Дополнение

В Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.

Накануне Федоров указал на важность верифицировать все терминалы Starlink для целей обороны и объяснил, как это сделать. Министр призвал командиров всех уровней в армии организовать верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить непрерывность и стабильность связи.

Юлия Шрамко

ОбществоТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Старлинк
Михаил Федоров
SpaceX
Илон Маск
Украина