"Максимум за продуктами або погуляти на вулиці": Степанов про локдаун вихідного дня

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Запровадження “карантину вихідного дня” необхідне для розірвання ланцюгу передачі коронавірусної хвороби COVID-19. Тому потрібно зменшити контакти між людьми, залишивши працювати, зокрема, лише аптеки, продуктові магазини та автозаправні станції. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Навіщо ми його вводимо. Для нас дуже необхідно розірвати ланцюг передачі хвороби. У який спосіб він розривається? В єдиний — це зменшення контактів між людьми, зменшення спілкування, зменшення контактів, зменшення таких випадків, коли люди один з одним, які не знайомі, знаходяться поруч”, — сказав Степанов.

За його словами, розірвати ланцюг можна тільки, якщо люди в певний період часу — в суботу та неділю просто будуть перебувати вдома.

“І не будуть перетинатися різні групи, люди, які між собою не знайомі, люди, які працюють в різних містах. Якщо в нас в суботу та неділю залишаються так, як ми передбачили в постанові Кабінету міністрів, залишається працювати виключно продуктові магазини, автозаправочні станції, транспорт,.. аптеки, то люди в суботу та неділю, вони просто максимум можуть вийти за продуктами, або в аптеку... Максимум погуляти на вулиці. У такий спосіб люди, які не знайомі між собою, вони не контактують, не перетинаються...” — розповів Степанов.

Він наголосив, що таким чином кількість цих контактів в суботу та неділю буде суттєво знижено.

“У такий спосіб в ці два дні ми зможемо розірвати ланцюг передачі хвороби. Якщо ми його розриваємо, то зменшується кількість захворілих, і як наслідок у нас зменшується кількість людей, які госпіталізуються, тому що в загальній кількості захворівших до 13-14% — це ті люди, які потребують за медичними показниками госпіталізації”, — сказав він.

Як повідомлялося, в Україні на 8 годину 13 листопада зафіксовано вже 512 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни — 11 787.

Нагадаємо, Степанов заявляв, що для Міністерства охорони здоров’я та лікарів найкращий сценарій — це повний “локдаун” на мінімум 3 тижні.

Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, тоді показник перевищив 10 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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