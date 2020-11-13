В Україні вже 512 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 11 787
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 13 листопада зафіксовано вже 512 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни, цифра наближається до 12 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників", - повідомив Степанов.
Також за останню добу, з його слів:
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- госпіталізовано – 1 587 осіб;
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- летальних випадків – 172;
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- одужало – 6 155 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 512 652 особи;
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- одужало – 233 849 осіб;
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- летальних випадків – 9 317;
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- проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях", - додав голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 48 646 випадків;
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- Вінницька область – 13 367 випадків;
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- Волинська область – 18 004 випадки;
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- Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
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- Донецька область – 16 025 випадків;
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- Житомирська область – 21 138 випадків;
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- Закарпатська область – 18 832 випадки;
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- Запорізька область – 16 811 випадків;
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- Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
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- Київська область – 23 103 випадки;
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- Кіровоградська область – 3 501 випадок;
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- Луганська область – 4 940 випадків;
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- Львівська область – 36 000 випадків;
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- Миколаївська область – 11 646 випадків;
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- Одеська область – 31 332 випадки;
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- Полтавська область – 14 327 випадків;
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- Рівненська область – 24 045 випадків;
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- Сумська область – 16 781 випадок;
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- Тернопільська область – 23 012 випадків;
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- Харківська область – 46 137 випадків;
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- Херсонська область – 6 485 випадків;
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- Хмельницька область – 21 954 випадки;
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- Черкаська область – 11 673 випадки;
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- Чернівецька область – 27 140 випадків;
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- Чернігівська область – 11 020 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, тоді показник перевищив 10 тисяч за добу.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.