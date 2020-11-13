В Україні вже 512 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 11 787

КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 13 листопада зафіксовано вже 512 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни, цифра наближається до 12 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.