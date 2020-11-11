Степанов: найкращий сценарій - повний “локдаун” мінімум на 3 тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Для Міністерства охорони здоров’я та лікарів найкращий сценарій - це повний “локдаун” на мінімум 3 тижні. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Хард з Влащенко” на телеканалі Україна 24, передає кореспондент УНН.
“Ми, як Міністерство охорони здоров’я, і як всі лікарі для нас найкращий сценарій - це повний „локдаун“ мінімум на 3 тижні, я навмисно кажу мінімум, 3-4 тижні, щоб розірвати повністю ланцюг передачі хвороби. Ми казали, що саме так потрібно робити, але... після розрахунків Міністерства фінансів, Міністерства економіки, якщо ми зробимо повний „локдаун“ - це не витримає країна”, — розповів Степанов.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що економіка України не витримає повного “локдауну”.
Шмигаль також заявив, що якщо нічого не робити, то вже 10-15 грудня медична система не зможе прийняти жодну людину місць не буде навіть в коридорах.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України підтримав запровадження “карантину вихідного дня” — з 14 до 30 листопада 2020 року.
Нагадаємо, Степанов пояснював, чому потрібно запровадити карантин вихідного дня.