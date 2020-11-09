Малий бізнес не переживе локдаун: Степанов пояснив, чому буде карантин вихідного дня

“Розуміючи, що у нас, окрім COVID-19, є не дуже гарні справи з економікою, ми розуміємо, що повний локдаун буде дуже важко перенести малому та середньому бізнесу. Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня. Це означає, що в суботу та неділю - наша пропозиція, - починаючи з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка, щоб в нашій країні працювали виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції, ветеринарні аптеки. Усе решта, наприклад, ресторани, кафе або інші заклади громадського харчування, щоб вони працювали виключно на виніс”, — розповів Степанов.

За його словами, МОЗ рекомендуватиме, щоб решта магазинів, ТРЦ в суботу та неділю були зачинені. “Це стосується всіх решти розважальних закладів, будь-яких розважальних подій... Щоб вони в суботу не відбувалися", - додав він.

"У зв’язку з чим ми це робимо... Нам дуже важливо розірвати цей ланцюг передачі хвороби. Зрозуміло, якщо в суботу та неділю у нас нічого не працює, виключно продуктові магазини, аптеки, АЗС, то кількість контактів між людьми в ці два дні буде на мінімальному рівні. Це будуть виключно контакти між своєю родиною... Це нам дасть змогу збивати так звану хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби в ці два дні... Така пропозиція від МОЗ пов’язана з тим, що ми хочемо максимально знайти баланс, не зупиняючи повністю економіку”, — пояснив Степанов.

Нагадаємо, Степанов заявляв, що від 14-15 листопада в Україні почнуть запроваджувати карантин вихідного дня через стрімке поширення коронавірусу.