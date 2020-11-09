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Малий бізнес не переживе локдаун: Степанов пояснив, чому буде карантин вихідного дня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні локдаун буде дуже важко перенести малому та середньому бізнесу. Тож пропонується запровадження жорсткого карантину вихідного дня. Про те, що він передбачає, під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Розуміючи, що у нас, окрім COVID-19, є не дуже гарні справи з економікою, ми розуміємо, що повний локдаун буде дуже важко перенести малому та середньому бізнесу. Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня. Це означає, що в суботу та неділю - наша пропозиція, - починаючи з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка, щоб в нашій країні працювали виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції, ветеринарні аптеки. Усе решта, наприклад, ресторани, кафе або інші заклади громадського харчування, щоб вони працювали виключно на виніс”, — розповів Степанов.

За його словами, МОЗ рекомендуватиме, щоб решта магазинів, ТРЦ в суботу та неділю були зачинені. “Це стосується всіх решти розважальних закладів, будь-яких розважальних подій... Щоб вони в суботу не відбувалися", - додав він.

"У зв’язку з чим ми це робимо... Нам дуже важливо розірвати цей ланцюг передачі хвороби. Зрозуміло, якщо в суботу та неділю у нас нічого не працює, виключно продуктові магазини, аптеки, АЗС, то кількість контактів між людьми в ці два дні буде на мінімальному рівні. Це будуть виключно контакти між своєю родиною... Це нам дасть змогу збивати так звану хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби в ці два дні... Така пропозиція від МОЗ пов’язана з тим, що ми хочемо максимально знайти баланс, не зупиняючи повністю економіку”, — пояснив Степанов.

Нагадаємо, Степанов заявляв, що від 14-15 листопада в Україні почнуть запроваджувати карантин вихідного дня через стрімке поширення коронавірусу.

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