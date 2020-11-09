Малый бизнес не переживет локдаун: Степанов объяснил, почему будет карантин выходного дня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине локдаун будет очень трудно перенести малому и среднему бизнесу. Таким образом предлагается введение жесткого карантина выходного дня. О том, что он предполагает, во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Понимая, что у нас, кроме COVID-19, не очень хорошие дела с экономикой, мы понимаем, что полный локдаун будет очень трудно перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в субботу и воскресенье - наше предложение - начиная с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника, чтобы в нашей стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки. Все остальное, например, рестораны, кафе или другие заведения общественного питания, чтобы они работали исключительно на вынос", - рассказал Степанов.
По его словам, Минздрав будет рекомендовать, чтобы остальные магазины, ТРЦ в субботу и воскресенье были закрыты. "Это касается всех остальных развлекательных заведений, любых развлекательных событий... Чтобы они в субботу не происходили", - добавил он.
"В связи с чем мы это делаем... Нам очень важно разорвать эту цепь передачи болезни. Разумеется, если в субботу и воскресенье у нас ничего не работает, только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, то количество контактов между людьми в эти два дня будет на минимальном уровне. Это будут исключительно контакты между своей семьей... Это нам позволит сбивать так называемую волну распространения коронавирусной болезни в эти два дня... Такое предложение от Минздрава связано с тем, что мы хотим максимально найти баланс, не останавливая полностью экономику", - пояснил Степанов.
Напомним, Степанов заявлял, что от 14-15 ноября в Украине начнут вводить карантин выходного дня из-за стремительного распространения коронавируса.