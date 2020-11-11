Економіка України не витримає повного "локдауну" – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Економіка України не витримає повного "локдауну" для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Десятки країн Європи з потужними медичними системами запроваджують жорсткі "локдауни": Британія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Чехія – всі вони ідуть на посилення карантинних заходів. Економіка України не витримає повного локдауну", - сказав прем’єр.
Тому, з його слів, МОЗ розробило зміни до постанови № 641, які передбачають запровадження в Україні так званого "карантину вихідного дня".
Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує запровадити "карантин вихідного дня", уряд готовий підтримати підприємців після ухвалення такого рішення.