Економіка України не витримає повного "локдауну" – Шмигаль

"Десятки країн Європи з потужними медичними системами запроваджують жорсткі "локдауни": Британія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Чехія – всі вони ідуть на посилення карантинних заходів. Економіка України не витримає повного локдауну", - сказав прем’єр.

Тому, з його слів, МОЗ розробило зміни до постанови № 641, які передбачають запровадження в Україні так званого "карантину вихідного дня".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує запровадити "карантин вихідного дня", уряд готовий підтримати підприємців після ухвалення такого рішення.