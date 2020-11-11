Уряд сьогодні планує запровадити "карантин вихідного дня"

“МОЗ розробило зміни до постанови № 641, які передбачають запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня. Більш детально про нього розповість Максим Степанов (міністр охорони здоров'я - ред.). Розумію, що нові обмеження неприємні та болісні для багатьох представників бізнес спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній, культурній сферах. Уряд готовий підставити плече для наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня", - сказав Шмигаль під час відкриття засідання уряду.

Такі заяви очільника уряду пролунали на тлі протесту під стінами Будинку уряду. Підприємці, працівники сфери торгівлі та ресторатори вийшли на акцію проти введення "карантину вихідного дня".

Нагадаємо, як заявив очільник МОЗ Максим Степанов, те, скільки часу в Україні протримається "карантин вихідного дня", залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат - адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться й обмежувальні заходи.

Наразі адаптивний карантин діє до 31 грудня включно.