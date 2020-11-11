Правительство сегодня планирует ввести "карантин выходного дня"

"Минздрав разработал изменения в постановление № 641, предусматривающие введение в Украине так называемого карантина выходного дня. Более подробно о нем расскажет Максим Степанов (министр здравоохранения - ред.). Понимаю, что новые ограничения неприятны и болезненны для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной, культурной сферах. Правительство готово подставить плечо для наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня", - сказал Шмыгаль во время открытия заседания правительства.

Такие заявления главы правительства прозвучали на фоне протеста под стенами Дома правительства. Предприниматели, работники сферы торговли и рестораторы вышли на акцию против ввода "карантина выходнояо дня".

Напомним, как заявил глава Минздрава Максим Степанов, то, сколько времени в Украине будет длиться "карантин выходного дня", будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Впоследствии его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат - адаптивный карантин. Это означает, что регионы обозначаются зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона отличаются и ограничительные меры.

На данный момент адаптивный карантин действует до 31 декабря включительно.