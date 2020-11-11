Шмигаль назвав програми підтримки бізнесу в умовах карантину "вихідного дня"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уряд готовий підтримати підприємців під час посиленого карантину "вихідного дня" і відновити програми підтримки, зокрема, виплату на дітей для родин ФОПів. Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Уряд готовий підставити плече аби підтримати наших підприємців під час посиленого "карантину вихідного дня". У повній мірі розширимо і відновимо наступні програми підтримки: це компенсація частини зарплат виробників у зв’язку із простоєм виробництва, виплати на дітей для родин ФОПів", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів сьогодні планує запровадити "карантин вихідного дня".