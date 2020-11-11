Шмигаль назвав програми підтримки бізнесу в умовах карантину "вихідного дня"

"Уряд готовий підставити плече аби підтримати наших підприємців під час посиленого "карантину вихідного дня". У повній мірі розширимо і відновимо наступні програми підтримки: це компенсація частини зарплат виробників у зв’язку із простоєм виробництва, виплати на дітей для родин ФОПів", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів сьогодні планує запровадити "карантин вихідного дня".