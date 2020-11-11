Шмыгаль назвал программы поддержки бизнеса в условиях карантина "выходного дня"

"Правительство готово подставить плечо чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного "карантина выходного дня". В полной мере расширим и восстановим следующие программы поддержки: это компенсация части зарплат производителей в связи с простоем производства, выплаты на детей для семей ФЛП", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров сегодня планирует ввести "карантин выходного дня" .