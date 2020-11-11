Шмигаль: без карантину медсистема "впаде" вже у грудні, місць не буде навіть в коридорах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Якщо нічого не робити, то вже 10-15 грудня медична система не зможе прийняти жодну людину місць не буде навіть в коридорах. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Якщо нічого не робити (не запровадити карантин — ред.), то вже 10-15 грудня медична система не буде мати змоги приймати жодну людину. За сьогоднішньої ситуації, якщо нічого не робити, місць в лікарнях не буде навіть в коридорах”, — додав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження “карантину вихідного дня” — з 14 до 30 листопада 2020 року.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.