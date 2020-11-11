В Україні майже 490 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 611
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники", - повідомив Степанов.
За його даними, також за останню добу:
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- госпіталізовано – 1 453 особи;
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- летальних випадків – 191;
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- одужало – 6 802 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 489 808 осіб;
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- одужало – 221 459 осіб;
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- летальних випадків – 8 947;
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- проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях", - додав Степанов.
Також міністр зазначив, що кількість захворювань в регіонах така:
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- місто Київ – 46 632 випадки;
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- Вінницька область – 12 970 випадків;
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- Волинська область – 17 236 випадків;
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- Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
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- Донецька область – 15 066 випадків;
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- Житомирська область – 20 194 випадки;
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- Закарпатська область – 18 056 випадків;
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- Запорізька область – 15 285 випадків;
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- Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
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- Київська область – 21 731 випадок;
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- Кіровоградська область – 3 280 випадків;
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- Луганська область – 4 738 випадків;
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- Львівська область – 34 988 випадків;
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- Миколаївська область – 11 092 випадки;
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- Одеська область – 30 041 випадок;
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- Полтавська область – 13 143 випадки;
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- Рівненська область – 23 035 випадків;
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- Сумська область – 15 662 випадки;
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- Тернопільська область – 22 549 випадків;
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- Харківська область – 44 948 випадків;
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- Херсонська область – 6 075 випадків;
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- Хмельницька область – 20 826 випадків;
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- Черкаська область – 11 063 випадки;
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- Чернівецька область – 26 301 випадок;
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- Чернігівська область – 10 564 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, і показник вже перевищив 10 тисяч за добу.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.