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В Україні майже 490 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 611

В Україні майже 490 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 611

Київ • УНН

 • 15969 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники", - повідомив Степанов.

За його даними, також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 453 особи;
  • летальних випадків – 191;
  • одужало – 6 802 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 489 808 осіб;
  • одужало – 221 459 осіб;
  • летальних випадків – 8 947;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях", - додав Степанов.

Також міністр зазначив, що кількість захворювань в регіонах така:

  • місто Київ – 46 632 випадки;
  • Вінницька область – 12 970 випадків;
  • Волинська область – 17 236 випадків;
  • Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
  • Донецька область – 15 066 випадків;
  • Житомирська область – 20 194 випадки;
  • Закарпатська область – 18 056 випадків;
  • Запорізька область – 15 285 випадків;
  • Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
  • Київська область – 21 731 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 280 випадків;
  • Луганська область – 4 738 випадків;
  • Львівська область – 34 988 випадків;
  • Миколаївська область – 11 092 випадки;
  • Одеська область – 30 041 випадок;
  • Полтавська область – 13 143 випадки;
  • Рівненська область – 23 035 випадків;
  • Сумська область – 15 662 випадки;
  • Тернопільська область – 22 549 випадків;
  • Харківська область – 44 948 випадків;
  • Херсонська область – 6 075 випадків;
  • Хмельницька область – 20 826 випадків;
  • Черкаська область – 11 063 випадки;
  • Чернівецька область – 26 301 випадок;
  • Чернігівська область – 10 564 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, і показник вже перевищив 10 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

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