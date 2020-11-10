В Україні вже 479 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 10 842
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 10 листопада зафіксовано вже 479 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - антирекорд у майже 11 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 10 842 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 410, медпрацівників – 445)", - повідомив голова МОЗ.
За даними Степанова, також за останню добу:
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- госпіталізовано – 1 252 особи;
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- летальних випадків – 191;
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- одужало – 5 514 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 479 197 осіб;
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- одужало – 214 657 осіб;
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- летальних випадків – 8 756;
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- проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях", - додав міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 45 667 випадків;
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- Вінницька область – 12 765 випадків;
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- Волинська область – 16 821 випадок;
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- Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
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- Донецька область – 14 578 випадків;
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- Житомирська область – 19 616 випадків;
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- Закарпатська область – 17 620 випадків;
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- Запорізька область – 14 693 випадки;
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- Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
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- Київська область – 21 038 випадків;
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- Кіровоградська область – 3 204 випадки;
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- Луганська область – 4 643 випадки;
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- Львівська область – 34 304 випадки;
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- Миколаївська область – 10 787 випадків;
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- Одеська область – 29 336 випадків;
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- Полтавська область – 12 723 випадки;
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- Рівненська область – 22 622 випадки;
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- Сумська область – 15 297 випадків;
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- Тернопільська область – 22 389 випадків;
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- Харківська область – 44 466 випадків;
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- Херсонська область – 5 833 випадки;
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- Хмельницька область – 20 328 випадків;
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- Черкаська область – 10 919 випадків;
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- Чернівецька область – 25 835 випадків;
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- Чернігівська область – 10 335 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом - врешті, цифра перевищила 10 тисяч за добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.