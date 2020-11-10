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В Україні вже 479 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 10 842

В Україні вже 479 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 10 842

Київ • УНН

 • 19643 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 10 листопада зафіксовано вже 479 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - антирекорд у майже 11 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 10 842 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 410, медпрацівників – 445)", - повідомив голова МОЗ.

За даними Степанова, також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 252 особи;
  • летальних випадків – 191;
  • одужало – 5 514 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 479 197 осіб;
  • одужало – 214 657 осіб;
  • летальних випадків – 8 756;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях", - додав міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 45 667 випадків;
  • Вінницька область – 12 765 випадків;
  • Волинська область – 16 821 випадок;
  • Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
  • Донецька область – 14 578 випадків;
  • Житомирська область – 19 616 випадків;
  • Закарпатська область – 17 620 випадків;
  • Запорізька область – 14 693 випадки;
  • Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
  • Київська область – 21 038 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 204 випадки;
  • Луганська область – 4 643 випадки;
  • Львівська область – 34 304 випадки;
  • Миколаївська область – 10 787 випадків;
  • Одеська область – 29 336 випадків;
  • Полтавська область – 12 723 випадки;
  • Рівненська область – 22 622 випадки;
  • Сумська область – 15 297 випадків;
  • Тернопільська область – 22 389 випадків;
  • Харківська область – 44 466 випадків;
  • Херсонська область – 5 833 випадки;
  • Хмельницька область – 20 328 випадків;
  • Черкаська область – 10 919 випадків;
  • Чернівецька область – 25 835 випадків;
  • Чернігівська область – 10 335 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом - врешті, цифра перевищила 10 тисяч за добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

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