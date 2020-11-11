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Степанов: лучший сценарий - полный "локдаун" минимум на 3 недели

Степанов: лучший сценарий - полный "локдаун" минимум на 3 недели

Киев  •  УНН

 • 35999 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Для Министерства здравоохранения и врачей лучший сценарий - это полный "локдаун" на минимум 3 недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24, передает корреспондент УНН.

"Мы, как Министерство здравоохранения, и как все врачи для нас лучший сценарий - это полный "локдаун" минимум на 3 недели, я намеренно говорю минимум, 3-4 недели, чтобы разорвать полностью цепь передачи болезни. Мы говорили, что именно так нужно делать, но ... после расчетов Министерства финансов, Министерства экономики, если мы сделаем полный "локдаун" - это не выдержит страна", - рассказал Степанов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины не выдержит полного "локдауна".

Шмыгаль также заявил, что если ничего не делать, то уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека мест не будет даже в коридорах.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

Напомним, Степанов объяснял, почему нужно ввести карантин выходного дня.

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